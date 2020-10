Die gebürtige Deutsche und ihre Familie seien sehr traurig, heißt es in einem Statement des schwedischen Hofs.

Schwedens Königin Silvia (76) trauert um ihren älteren Bruder Walther Sommerlath. Wie das schwedische Königshaus am Donnerstag mitteilte, starb er bereits am vorigen Freitag im Alter von 86 Jahren. Sommerlath sei im Karolinska-Universitätskrankenhaus in Huddinge südwestlich von Stockholm friedlich eingeschlafen. Sie und ihre Familie seien sehr traurig und vermissten ihren Bruder, wurde Silvia vom Hof zitiert.



Die Frau des schwedischen Königs Carl XVI. Gustaf (74) stammt ursprünglich aus Heidelberg und hatte mit Ralf, Walther und Jörg Sommerlath drei ältere Brüder. Jörg Sommerlath war bereits im Jahr 2006 gestorben.