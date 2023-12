Butler verrät: "Charles hat mir diese bizarren Geschenke gemacht"

Wieder plaudert ein Butler der Königsfamilie aus dem Nähkästchen.

Erst kürzlich gab es ein bisschen Wirbel um einen Butler, der verriet, wie viel die englische Königsfamilie trinkt. (Lesen Sie alles dazu hier).

Nun machen Aussagen eines ehemaligen Butlers die Runde, die Einblick geben, was für ein Mensch König Charles ist. Grant Harrold arbeitete einige Jahre für den heutigen König . In dieser Zeit erlebte er, dass die Königsfamilie sich unetreinander gerne billige Gag-Geschenke zu Weihnachten schenkt.

Darum bizarr

Doch nicht nur gegenseitig beschenkt sich die Familie. Auch die Angestellten werden in den Brauch involviert. Und so kam es, dass Harrold einige Male, wie er es nennt, "bizarre" Geschenke in seiner Garderobe vorfand. "Einmal hat er mir eine Konservendose Lachs hinterlassen, ein anderes Mal habe ich Salz und Pfeffer Streuer mit einer Masche erhalten." (...) "Ich fand es bizarr, weil man diese kleinen Sachen nicht erwartet. Es zeigt, dass sie durchaus eine praktische Seite an sich haben."

Mehr als das

Allerdings, so der Ex-Butler zum "Mirror", haben sie auch ordentliche, nette Weihnachtsgeschenke bekommen.