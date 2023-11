Plan B & Heimweh! Prinz Harry sucht Anwesen in England

Prinz Harry sucht ein Refugium nahe London.

Prinz Harry soll in seinem neuen Leben, dass er sich mit seiner Ehefrau Meghan und den Kindern Archie und Lilibet auserkoren hat, nicht glücklich sein. Während Meghan sich wohl fühlt in den USA, Kalifornien gut kennt und bestens vernetzt ist, soll Harry der Anschluss fehlen.

Sehnsucht nach England

Nach der aufregenden ersten Zeit in ihrem neuen Leben , sollen ihm immer wieder Details auffallen, die er in England lieber mochte. Die grünen Hügel Schottlands, das kühle Klima und eine gewohnte Umgebung. All das soll ihm fehlen.

Das will Harry

Darum schaut sich der Bruder der britischen Thronfolgers nun in England nach einer Immobilie um. Das weiß die Gala mit Berufung auf Maklerkreise zu berichten. Und wie soll die Immobilie sein?

Uneinsichtig : Ein Haus für Harry muss sich gut von Fotografen abschirmen lassen.

: Ein Haus für Harry muss sich gut von Fotografen abschirmen lassen. Zentral : Nicht weiter als 45 Minuten vom Londoner Flughafen Heathrow soll es liegen.

: Nicht weiter als 45 Minuten vom Londoner Flughafen Heathrow soll es liegen. Geräumig: Mindestens vier Schlafzimmer sollen in der Immobile vorhanden sein.

Flucht

Für all diese Wünsche sollen rund 10-12 Millionen Euro den Besitzer wechseln müssen. Nach dem Bruch mit seinem Vater und Bruder soll Harry keine royale Unterkunft mehr bekommen.

Die Ehe von Meghan und Harry soll nicht ganz glücklich sein - ein eigenes Haus darum ein Plan B , damit er flüchten kann, wenn ihm die USA zu viel wird...