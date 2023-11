Beim "Variety Power of Women"-Event fand die Herzogin klare Worte.

Herzogin Meghan kam bestens gelaunt zum "Variety Power of Women"-Abend in L.A. Die stylishe Herzogin trug wenig Make up, das beige Kleid war klassisch geschnitten und doch sehr fesch.

Meghan bald Produzentin?

Was die 42-Jährige am Rande der Veranstaltung zu sagen hatte, verzückte Fans und ließ aufhorchen. Sie erzählte anwesenden Reporterinnen, dass sie einige aufregende Pläne habe. Noch befinde sich alles in Entwicklung, doch die Herzogin könne es kaum erwarten: "bis wir alles verkünden dürfen. Ich bin so stolz auf die Dinge, die wir erschaffen." Nun wird spekuliert, dass Meghan sich wieder in der Filmindustrie einbringen möchte. Möglicherweise als Produzentin oder Regisseurin!

Skandalbuch mit Details

Meghans Auftritt war genau zum richtigen Zeitpunkt. Denn erst vor kurzem gab es einen großen Wirbel um Details des neuen Skandalbuches, verfasst vom Intimus der Sussexes, Omid Scobie. In " Endgame " schreibt er davon, dass Harry rund um den Tod der Queen allein auf sich gestellt war. Nun sollen Mitglieder des Palastes wütend sein, die Vorwürfe abstreiten.