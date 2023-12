Charles, Wills & Co. Hier lächeln Royals den Rassismus-Eklat weg

Königlicher Auftritt der Top-Royals setzt ein Zeichen.

Das neueste Skandalbuch über die Royals, Omid Scobies "Endgame" sorgte zuletzt für viel Wirbel. In dem Werk, für das Scobie sich im Umfeld der königlichen Familie umgehört hat, kommen alle nicht so gut weg. Kate sei klat, Charles und William machthungrig und Camilla und Charles würden sich gerne auf halbseidene Prssedeals einlassen...

Das sind die Aufreger im Buch

Harry soll William, kurz bevor die Queen auf Balmoral verstarb, mehrfach versucht haben, telefonisch zu erreichen. Doch der Thronfolger soll Harry einfach ignoriert haben!

Ein Royaler Insider meinte nun gegenüber dem Mirror: "Egal, was hinter verschlossenen Türen passiert, sogar in einer Zeit von solchem Schmerz und Trauer, muss die Königsfamilie Angst haben, dass es eines Tages an die Öffentlichkeit dringt."

Scobie soll im Buch auch betonen, dass Harry nicht gewusst habe, wie es um die Gesundheit der Queen stehe. Während das Königshaus sich schon auf ihren Tod vorbereitete, war Charles der einzige, der seinem jüngeren Sohn - Stunden vor dem Ableben - Details verriet.

Alles Lüge?

Doch etwas sorgte für blankes Entsetzen: In der niederländischen Übersetzung sollen Charles und Kate als die Palast-Rassisten geoutet worden sein - darauf wurden die Ausgaben sofort entfernt. Scobie beteuerte, er habe keine Namen genannt, doch sein Agent widerspricht.

Verunsichert

Während Scobie nicht gut dasteht, sind die Royal-Fans auch verunsichert, was Charles, William und Co. angeht. Was stimmt wirklich, von alldem, was im Buch steht?

Strahle-Auftritt

Die "Senior Royals" rund um König Charles geben sich professionell wie eh und je. Bei einer ersten Weihnachtsfeier strahlten Charles, Camilla, William und Kate um die Wette. So viel Zusammenhalt würde der Queen gefallen.