Schöne Kate: Das sind ihre besonderen Beauty-Tricks

Kate hat einige Beauty-Tricks auf Lager.

Derzeit formen König Charles, Camilla, Thronfolger William und seine Kate eine Einheit. Gegen all den Wirbel, den das neue Skandalbuch von Journalist und selbsternanntem Adelsexperten Omid Scobie auslöst.

Royale Rassisten

Darin sind heftige Vorwürfe zu lesen. Die gravierendsten tauchten in einer niederländischen Übersetzung auf. An einer Stelle hieß es, die royalen Rassisten , von denen Meghan zum ersten Mal bei ihrem Oprah-Interview sprach, seien Charles und Kate!

Strahlen gegen Bad News

Doch die Royal-Family gibt sich ganz professionell. Schweigen, so ordnete es schon Queen Elizabeth an, ist das Mittel der Wahl, wenn es um Krisen geht. Kate, so scheint es, will den Anschuldigungen besonders glamourös die Stirn bieten. Sie strahlt und lächelt bei den letzten Auftritten besonders. Wie die britische Sun nun enthüllt, weiß die fesche Frau von Thronfolder William um einige Beauty-Tricks.

Stehen fest zusammen: Camilla, Charles, William und Kate. © Getty Images ×

Das sind die Tipps von Kate