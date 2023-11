Monaco-Royals: So viel kosten Gabriellas (8) Mini-High-Heels

Die kleine Gabriella hat sich fein rausgeputzt für den Nationalfeiertag.

Große Feierlichkeiten bei den Royals in Monaco! Am 19. November wurde ein besonderer Feiertag bejubelt: Es war der Nationalfeiertag des Stadtstaates. Aus diesem Anlass wird jedes Jahr gefeiert, die Fürstenfamilie zeigt sich in der Öffentlichkeit.

Festlich gekleidet

Auch mit dabei: Die Zwillinge von Fürst Albert und seiner Charlène , die acht Jahre alt sind. Beide waren festlich herausgeputzt, der kleine Jacques, eines Tages Fürst, in einer Uniform. Seine Schwester Gabriella im eleganten blauen Mantel mit passender Kopfbedeckung. Doch an ihrem Outfit fiel ein Detail ins Auge: Ihre Schuhe!

Absatz und rote Sohle

Die hatten nämlich nicht nur einen Absatz, sondern auch die typischen roten Sohlen eines Luxuslabels. Gabriella trug mit ihren acht Jahren tatsächlich schon echte Louboutins (Modell "Betsina") um wohlfeile fast 500 Euro das Paar. Während die einen - Orthopäden - vor Entsetzen schreien, schreien die anderen - Fashionistas - bei diesem Anblick vor Verzückung.

© Getty Images ×

Doch, wer weiß. Vielleicht hat die Kleine auf das Outfit bestanden und die Eltern wollten keine Szene? Auch Royals sind nicht vor Kinder-Zorn gefeit...