Familie rückt an & Charles soll Ablenkung sein: Wie steht es wirklich um Kate?

Bauch-OP von Kate sorgt für Unbehagen und wirft Fragen auf.

Das gab es bei den sich sonst so bedeckt gebenden Royals noch nicht: Gerade einmal eineinhalb Stunden lagen am Mittwochnachmittag, 17.1., zwischen zwei ungewöhnlichen Mitteilungen aus dem britischen Königshaus. Erst wurde bekannt, dass Kate im Bauchraum operiert wurde. Sie soll bis zu zwei Wochen im Krankenhaus bleiben und wohl erst nach Ostern wieder auftreten. Details wurden mit Verweis auf die Privatsphäre nicht bekannt, es verlautete aber, es handle sich nicht um eine Krebserkrankung.

Charles: vergrößerte Prostata

Nach den Kate-Neuigkeiten verkündete der Buckingham-Palast kurz darauf , dass sich auch Charles einer Krankenhausbehandlung unterziehen muss, wegen einer vergrößerten Prostata. Der Ansatz des Palasts sei immer gewesen, dass die Gesundheit der Königsfamilie privat sei, erklärt Prescott. Normalerweise würde eine Stellungnahme veröffentlicht, nachdem jemand ins Krankenhaus eingewiesen wurde.

Nur Ablenkung?

Das steckt dahinter: Bei König Charles handle es sich um einen Routineeingriff und der Monarch versuche, seine Plattform zu nutzen, um das Bewusstsein zu schärfen und andere zu ermutigen, sich ebenfalls untersuchen zu lassen. "Vor allem Männer gehen nur ungern zum Arzt für solche Untersuchungen. In diesem Sinne zeigt der König Führung", sagt Prescott. Es gibt Spekulationen, wonach die Aussendung über Charles besondere Bedeutung hat. Seine Geschichte soll von Kates Operation ablenken.

Zwei Fälle

In der britischen Presse wird geschrieben: "Noch nie gab es zuvor gleich eine zweifache Dosis royaler medizinischer Bekanntmachungen, die uns an die Zerbrechlichkeit des Menschseins erinnert", hieß es in der Boulevardzeitung "Daily Mail". Aber während der König in einem Alter sei, wo man solche Eingriffe erwarten könne, strahle Kate Jugend aus. Sie habe der Königsfamilie den dringend benötigten modernen Schwung gebracht.

Kates Eltern

Um William zu unterstützen sollen nun auch Kates Eltern zum Einsatz kommen und die drei Kinder des Paares betreuen. William soll Kate bereits mehrfach in der Klinik besucht haben.