Kates Klinik ist wie ein Luxus-Hotel

Eine ehemalige Patientin verrät, wie luxuriös die Behandlungen in der London Clinic sind

Hier ist das Service richtig „königlich“. Wie berichtet musste sich Prinzessin Kate (42) einer Unterleibs-Operation unterziehen. Zwei Wochen lang wird sie stationär in der „London Clinic“ behandelt. Das ist eine wahre Luxusherberge, wie eine ehemalige Patientin der "Daily Mail" verrät. „Es ist wie in einem Fünf-Sterne-Hotel“, sagt Dimple Mistry, die vor zwei Jahren fünf Nächte in diesem Spital. Sie würde alleine für das Essen freiwillig wieder ins Krankenhaus gehen. "Jedes Gericht war köstlich und wurde auf einem silbernen Trolley serviert", erzählt Mistry.

Update: So geht es Kate jetzt

Das Badezimmer sei mit Produkten der Luxusmarke Molton Brown ausgestattet gewesen. "Sie boten mir sogar an, mir die Haare zu waschen." In der London Clinic bekäme man jeden Wunsch erfüllt. Das scheint Kate auch enorm bei der Erholung zu helfen. Sie wird 10 bis 14 Tage im Luxus-Spital verbringen. Wie der Palast jetzt wissen ließ, geht es der Herzogin den Umständen entsprechend: "Sie erholt sich gut nach der erfolgreichen Operation." Prinz William soll seinen Terminkalender aufgeräumt haben, um an der Seite seiner Frau sein zu können.