King Charles: Streit um neues Portrait

Mehr als neun Millionen Euro bereit, um das Foto des Königs Charles zu verbreiten.

In Großbritannien ist ein neues Bild von König Charles III. veröffentlicht worden, das bald in öffentlichen Gebäuden hängen soll. Das Porträt zeigt den 75-Jährigen auf Schloss Windsor in einer Uniform der Royal Navy. Fotograf Hugo Burnand hatte Charles und dessen Frau Königin Camilla bereits bei der Krönung im Mai 2023 und zu ihrer Hochzeit im Jahr 2005 fotografiert.

Schulen, Ämter, etc. sollen Bild bekommen

Öffentliche Einrichtungen wie Schulen, Gerichte und Polizeidienststellen können sich nun melden, um ein gerahmtes Bild zu bekommen. Bisher hing in etlichen öffentlichen Gebäuden ein Bild von Charles' Mutter, Königin Elizabeth II.. Die Tradition soll nun fortgeführt werden, dafür sind nach Angaben von PA 8 Millionen Pfund (9,29 Mio. Euro) vorgesehen.

"Für diesen Unsinn"

Monarchiegegner kritisierten die Aktion. In Zeiten, in denen zum Beispiel Schulen und Krankenhäuser Probleme hätten, sei jedes Pfund "für diesen Unsinn" zu viel, hatte der Chef der Kampagne Republic, Graham Smith, vergangenes Jahr kritisiert. "Die Regierung hat den Verstand verloren, wenn sie glaubt, dass die Menschen wollen, dass Geld für Bilder von Charles ausgegeben wird."