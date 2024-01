Große Sorge um Prinzessin Kate – William sagt Termine ab

Prinz William nimmt sich jetzt eine Auszeit von seinen royalen Pflichten, um ganz für Kate da zu sein.

Am Mittwoch gab der Kensington Palast bekannt, dass sich Prinzessin Kate (42) am Dienstag einer Operation im Bauchraum unterziehen musste. Sie muss noch im Spital bleiben, um sich zu erholen. Ihr Mann Prinz William (41) hat nun auch vorerst alle kommenden Termine abgesagt um ganz für sie und die Kinder da zu sein. Das deutet darauf hin, dass es wohl ernst ist.

Der Palast schweigt dazu, warum Kate sich einer geplanten Operation unterziehen musste und wie schlimm es wirklich ist. Die britischen Royals gaben nur bekannt, dass es nicht um Krebs geht und die OP gut verlaufen sei.

Prinz William verlässt im Auto das Spitalsgelände

Wie die britische "The Sun" berichtet, sei Prinz William sei am Tag des Eingriffs und am Tag danach an ihrer Seite gewesen. Auch heute stattete er seiner Kate einen Besuch ab. Er wurde dabei fotografiert, wie er im Auto das Krankenhausgelände verließ.

"Auf Grundlage des aktuellen medizinischen Rates wird sie wahrscheinlich nicht vor Ostern zu ihren öffentlichen Pflichten zurückkehren", heißt es seitens des Palasts. Prinz William nimmt sich jetzt eine Auszeit, um für Kate da zu sein.