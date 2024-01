Die Prinzessin von Wales wir in der Klinik abgeschirmt.

Weiterhin großes Rätselraten und Sorge um die Princess of Wales , Kate. Die 42-Jährige befindet sich derzeit in einer Londoner Klinik, um sich von einer Bauchoperation zu erholen. Viel mehr wurde nicht bekannt gegeben.

Kate und Charles und Fergie

Zwei Meldungen an einem Tag: In der britischen Presse wird geschrieben: "Noch nie gab es zuvor gleich eine zweifache Dosis royaler medizinischer Bekanntmachungen, die uns an die Zerbrechlichkeit des Menschseins erinnert", hieß es in der Boulevardzeitung "Daily Mail". Aber während der König in einem Alter sei, wo man solche Eingriffe erwarten könne, strahle Kate Jugend aus. Sie habe der Königsfamilie den dringend benötigten modernen Schwung gebracht.

Prinz William im Auto nach seinem Besuch bei Kate im Spital © Getty ×

Warum dürfen Kinder nicht zu ihr?

Mittlerweile ist klar, dass Kate tatsächlich rund zwei Wochen im Spital bleiben werde, nur William soll sie besuchen dürfen und ihre Eltern. Der Thronfolger habe für seine Frau seinen Terminkalender leergeräumt. Ihre drei Kinder, George, Charlotte und Louis, dürfen sie allerdings nicht besuchen, via FaceTime halten Mama und Kinder Kontakt. Doch das wirft Fragen auf. Ist Kate so geschwächt, dass ihre Kinder sie nicht sehen sollen? Oder ist das Risiko einer Infektion zu hoch?

Beunruhigend

Wie dem auch sei, alle Details, die in der britischen Presse kommuniziert werden, sorgen für Beunruhigung bei Royal-Fans.