Prinzessin Kate im Spital operiert: Ihre Eltern sagen Termine ab

Nach ihrer Bauch-Operation erholt sich Prinzessin Kate im privaten Londoner Luxus-Spital "The Clinic" von den Strapazen. Neben Prinz William stehen ihr dabei auch ihre Eltern zur Seite.

Der Kensington-Palast hatte am Mittwoch bekanntgegeben, dass Prinzessin Catherine - allgemein Kate genannt - sich einer OP im Bauchraum unterziehen musste. Details der Erkrankung wurden nicht genannt. Es handle sich aber nicht um Krebs, betonte der Palast.

Planmäßig muss sich Kate nach der Operation noch bis Ende der folgenden Woche in der Privatklinik erholen. Unterstützung bekommt sie dabei von ihrer Familie – sowohl der royalen als auch ihrer leiblichen. Prinz William besuchte seine Frau bereits am Donnerstag im Krankenhaus. Nun haben auch Kates Eltern Carole und Michael Middleton ihre Termine abgesagt, um ihrer Tochter beizustehen. Auch Kates Schwester Pippa und ihr Bruder James sollen sich Zeit in ihrem Terminkalender freigeschaufelt haben.

Prinzessin Kate mit ihrer Schwester Pippa © Getty ×

Großeltern kümmern sich um Kinder

Kate ist auf Unterstützung angewiesen, schließlich kann sie sich während ihres Spitalsaufenthalts nicht um die Kinder George (10), Charlotte (8) und Louis (5) kümmern. Kates Eltern seien es laut britischen Medien aber gewohnt, regelmäßig auf ihre royalen Enkel aufzupassen. Da die Middletons in Berkshire und damit nicht weit weg wohnen, ist nun umso mehr naheliegend, dass der Nachwuchs Zeit bei Oma und Opa verbringen.

Prinzessin Kate mit ihren Eltern Michael und Carole Middleton © Getty ×

Abgesehen davon verbringt William so viel Zeit wie möglich mit seinen Kindern. Es sei ihm wichtig, sie weiterhin persönlich zur Schule zu bringen, um ihren Alltag auch ohne ihre Mutter so normal wie möglich zu gestalten.

Prinz William im Auto nach seinem Besuch bei Kate im Spital © Getty ×

Kate muss sich im Palast weiter erholen

Kates Geschwister Pippa und James sollen sich indes besonders auf die Zeit nach ihrer Rückkehr auf Schloss Windsor vorbereiten, um sie dort während ihrer weiteren Genesung zu unterstützen. Nach einem bis zu zwei Wochen langen Spitalsaufenthalt wird Kate sich im Kensington-Palast weiter erholen und voraussichtlich erst nach Ostern wieder öffentliche Termine wahrnehmen. Sie tritt zwar häufig an der Seite ihres Mannes William auf, hat aber zunehmend auch eigene Verpflichtungen als Repräsentantin des Königshauses.