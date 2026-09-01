Der Sommer ist vorbei! Aber es bleibt schön

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An diesem Dienstag beginnt offiziell der meteorologische Herbst. Die Nächte werden langsam länger und der Schlaf dadurch erholsamer, während das Wetter in Österreich weiterhin sommerlich bleibt.

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Dienstag überwiegt der Sonnenschein in Österreich. Stellenweise hält sich in der Früh noch Nebel, speziell im Süden ziehen auch Wolken durch. Nach und nach setzt sich aber überall die Sonne durch. Ungetrübt ist es jedoch nicht, auch tagsüber tauchen ein paar Wolken auf, Regenschauer sind aber nur vereinzelt dabei. Von Oberösterreich bis ins Nord- und Mittelburgenland weht teils lebhafter Wind aus West bis Nordwest. Es wird sommerlich warm mit 22 bis 28 Grad, in 2000 Meter Höhe hat es 9 bis 14 Grad.

Wechselhaftes Wetter am Mittwoch

Mittwoch scheint immer wieder die Sonne, es ist aber alles andere als beständig. Von der Früh weg sind gebietsweise Wolkenfelder dabei, im Südosten kann es da und dort schon kurz regnen. Im Tagesverlauf entstehen ausgehend vom Berg- und Hügelland vermehrt Quellwolken und ein paar teils gewittrige Schauer, besonders von Salzburg ost- und südwärts oder im Waldviertel. Die Temperaturen ändern sich kaum und erreichen 22 bis 29 Grad, am wärmsten ist es im Osten. In 2000 Meter Höhe hat es 9 bis 14 Grad. Dazu weht am Nachmittag mäßiger, auf den Bergen Westösterreichs auch lebhafter Wind aus Nordwest bis Südwest.

Windige Aussichten am Donnerstag

Donnerstag überwiegt der Sonnenschein, im Westen scheint praktisch durchgehend die Sonne. Sonst mischen vorübergehend auch Wolken mit, es bleibt aber weitgehend trocken. Es ist zunehmend windig, von den Tauern bis zum Wienerwald pfeifen teils kräftige Böen aus West bis Nordwest durch. Deutlich ruhiger ist der Wind in den Becken im Süden. Nach wie vor ist es sommerlich warm bei 22 bis 29 Grad am Nachmittag. In 2000 Meter Höhe hat es 7 Grad am Schneeberg bis 15 Grad in den Lienzer Dolomiten.

Der weitere Trend im Spätsommer

Freitag ist es meist sonnig, von Westen her im Lauf des Tages zunehmend wolkenlos. Von Oberösterreich bis ins Nordburgenland und auf manchen Bergen bläst lebhafter bis kräftiger Westwind. Es wird sehr warm bis heiß mit Höchstwerten von 25 bis etwa 31 Grad. Samstag zeigt sich aus heutiger Sicht recht sonnig und vielerorts heiß mit 25 bis 33, im Burgenland womöglich sogar 34 Grad. Dazu weht entlang der Alpennordseite und im Osten teils kräftiger Westwind, wobei das Wolkenband einer Kaltfront aus Norden nahe kommt und die Prognose noch unsicher ist. Sonntag folgt ein weitgehend trockener Mix aus Sonne und Wolken mit meist nur noch mäßigem Wind und Höchstwerten zwischen 25 und 31 Grad bei weiterhin unsicherer Prognose.