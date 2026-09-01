LASK gegen Liverpool nur im 4er-Abo

Der LASK hat die Details zum Ticketverkauf für die anstehenden Heimspiele in der Champions League bekanntgegeben. Die Eintrittskarten werden von den Linzern ausschließlich in Paketen verkauft.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Vorverkauf startet am Mittwoch um 12:00 Uhr. Fans und Anhänger der Linzer haben ausschließlich bis kommenden Montag (7. September) um 10:00 Uhr als LASK-Abonnenten ein Vorkaufsrecht. Wer die Variante Abo Plus nutzt, behält auf der Tribüne seinen gewohnten Stammplatz.

Einzeltickets - etwa gegen die Superstars aus Liverpool - werden vorerst nicht angeboten.

Besitzer eines LASKler-, Plus- oder Pur-Abos erhalten die Möglichkeit, zusätzlich bis zu vier weitere Vierer-Pakete zum regulären Normalpreis zu erwerben.

Freier Verkauf startet am Montag

Sollte es nach dem geschützten Vorverkauf noch Restkarten geben, startet am 7. September um 10:00 Uhr der freie Verkauf. Sämtliche Tickets werden aber auch in diesem Fall nur als Paket für alle vier Partien in der Königsklasse angeboten.

Preise für die ASK-Tribüne

Die preislich günstigste Option für die Heimspiele ist auf der ASK-Tribüne zu finden. Auf diesem Platz bezahlen Erwachsene für das Vierer-Paket insgesamt 150 Euro, während Kinder für die Spiele 37,50 Euro zahlen.

Kosten in den anderen Kategorien

Für die Kurve werden 220 Euro für Erwachsene beziehungsweise 55 Euro für Kinder aufgerufen. Der Familiensektor liegt preislich bei 336 Euro für Erwachsene sowie 84 Euro für Kinder.

Signifikant teurer gestaltet sich die Situation in den verbleibenden Kategorien des Stadions. Der Sektor Schwarz Weiß schlägt mit 428 Euro für Erwachsene und 107 Euro für Kinder zu Buche. Das Spezial-Paket LASKler verlangt Erwachsenen 712 Euro ab, für den Nachwuchs werden 178 Euro fällig.