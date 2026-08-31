Transfer-Knall: Bayern bastelt an Millionen-Deal

Kurz vor der Schließung des Sommer-Transferfensters taucht ein interessanter Name auf, an dem Bayern großes Interesse haben soll.

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Am Dienstag haben die Vereine der deutschen Bundesliga noch bis 20.00 Uhr Zeit, ihre letzten Transfers abzuschließen. Dann stehen die Kader endgültig fest. Die Europacup-Teilnehmer müssen dann ihre Teams für die Ligaphase nominieren. Während beim FC Bayern München mit Nathaniel Brown und Ismail Saibari die beiden Top-Transfers schon früh fixiert wurden, taucht plötzlich ein ganz neuer Name an der Säbener Straße auf.

Wie Transfer-Experte Ekrem Konur berichtet, sollen die Verantwortlichen des deutschen Meisters bereits Kontakt zum neuen Objekt der Begierde aufgenommen haben und sich informiert haben, ob er sich einen Wechsel nach München überhaupt vorstellen könne. Allerdings könnte der aktuelle Sparkurs zum großen Spielverderber werden.

Vor der aktuellen Wechselperiode wurde klar kommuniziert, dass die Vorgabe von Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund sei, den aufgeblähten Kader zu reduzieren und auch die XXL-Gehälter mancher Spieler sollten zukünftig vermieden werden. Auch deshalb waren die beiden Transfers für jeweils etwa 50 Millionen Euro die einzigen Ausgaben des Sommers.

Nächster Star soll kommen

Dennoch bastelt man im Hintergrund bereits am Team der Zukunft und hat hierbei einen ganz heißen Kandidaten ausfindig gemacht. DFB-Star Yann Bissceck soll das Interesse der Sport-Bosse geweckt haben. Der 25-jährige Deutsche spielt derzeit bei Inter Mailand. Für die Italiener absolvierte der ehemalige Kölner, der über Portugal, die Niederlande und Dänemark den Sprung in die Serie A geschafft hatte, bereits 66 Partien und erzielte auch schon acht Tore.

Yann Bisseck ist heiß begehrt. © Getty Images

Dementsprechend hoch ist allerdings das Preisschild, das die "Nerrazuri" Bisseck umgehängt haben. Für den 1,96-Meter-Verteidiger würden die Mailänder derzeit zwischen 70 und 80 Millionen verlangen. Derzeit zu viel für die Vorstellungen der Münchner, weshalb man noch vorsichtig agiert. Dennoch würde er mit seiner Körpergröße und seiner Technik perfekt in das System von Trainer Vincent Kompany passen. Allerdings sollen auch Teams aus der Premier League Interesse haben.

Hinzu kommt, dass nächsten Sommer ein Abgang von Abwehr-Star Dayot Upamecano durchaus realistisch ist und Jonathan Tah mit dann 31 Jahren nicht mehr der Jüngste ist. Außerdem ist Bisseck sowohl in der Dreierkette als auch in der Viererkette einsetzbar, wodurch die Münchner noch flexibler wären. Sollte die Wahl tatsächlich auf den DFB-Star fallen, würden auf Eberl & Co. allerdings harte Ablöseverhandlungen warten, denn der Vertrag des Abwehr-Stars läuft noch bis Juni 2031.