Noch ohne Kalajdzic? LASK will Tabellenspitze zurück

Vier Spiele, vier Siege, 12:1-Tore: Der LASK ist auf dem Weg zur erfolgreichen Titelverteidigung in der Fußball-Bundesliga vorerst nicht zu stoppen.

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Am Dienstag (19.30 Uhr/live Sky & im OE24-Live-Ticker) wartet mit dem Gastspiel beim WAC in der Lavanttal-Arena in einer Nachtragspartie die fünfte Hürde auf die Truppe von Coach Dietmar Kühbauer. Das Selbstvertrauen soll dabei auch hinsichtlich des Starts in die Champions-League-Ligaphase eine Woche später bei AEK Athen weiter gestärkt werden.

Der Auftritt in Kärnten dient dafür wohl auch als Generalprobe, auch wenn die Linzer am Samstag (15.30 Uhr) ein weiteres Mal im Einsatz sind. Da wartet auswärts "nur" Regionalligist Deutschlandsberger SC in der 2. ÖFB-Cup-Runde, weshalb Kühbauer da wohl gewissen Stützen eine Pause geben und die Partie für Rotation nutzen dürfte. Beim Auftritt gegen den WAC ist mit der stärksten Formation zu rechnen.

Nicht zur Verfügung steht der am Gesicht operierte Samuel Adeniran und wohl auch noch nicht mit Rückkehrer Sasa Kalajdzic ein weiterer Stürmer. Deshalb dürfte Christoph Lang wieder an vorderster Front gefragt sein, der als Teil eines Quartetts die Liga-Schützenliste anführt und in sieben Pflichtspielen achtmal getroffen hat.

Schöpf: "Müssen schauen, weiter zu punkten"

"Es macht aktuell Spaß. Wir hoffen, dass wir in den nächsten Wochen ähnliche Leistungen zeigen und weiter erfolgreich Fußball spielen", sagte LASK-Mittelfeldspieler Alessandro Schöpf. Für ihn geht es wie für seinen Trainer gegen seinen Ex-Club.

Für Zusatzmotivation ist gesorgt. "Die Liga ist unser Tagesgeschäft, da müssen wir schauen, weiter zu punkten", betonte der ÖFB-Teamspieler. Das auch, da die starke Startbilanz nicht zur Tabellenführung reicht, da die punktgleichen Rapidler mit 14:2-Toren besser dastehen.

Die Hütteldorfer waren es auch, die dem LASK am 22. März mit einem 4:2-Heimsieg die bisher letzte Liga-Niederlage zufügten. Es folgten zwölf Partien mit zehn Siegen und zwei Remis. In dieser Saison haben die Linzer die echten Prüfsteine noch vor sich.

WAC will LASK "extrem ärgern"

Besiegt wurden bisher der GAK (3:0), Schlusslicht Austria Wien (2:0), Ried (4:1) und Altach (3:0). Der WAC bezwang bisher nur zum Auftakt die Wiener Austria, zuletzt gab es mit einer Nullnummer beim GAK zum zweiten Mal ein Remis, das aufgrund von mehr als 75-minütiger Unterzahl wie ein Sieg war.

"Auf uns wartet die aktuell maximal schwierigste Aufgabe. Jeder weiß, dass der LASK in einer fantastischen Verfassung und zurecht in die Champions-League-Ligaphase eingezogen ist", sagte WAC-Coach Thomas Silberberger. Nichtsdestotrotz wolle man die Partie aktiv angehen und den LASK extrem ärgern. Zuversicht schöpft er aus der starken Heimbilanz, ist sein Team doch vor eigenem Publikum seit 8. November 2025 in zehn Ligaspielen unbesiegt.

"Im Lavanttal sind wir sehr gut, die Serie wollen wir ausbauen." Das wäre auch ganz nach dem Geschmack von Clubboss Dietmar Riegler nach einer Schrecksekunde am Wochenende. Riegler und seine Gattin Waltraud kenterten mit ihrer Yacht bei einer Ausfahrt am Samstag in Richtung Triest. Das Ehepaar und acht weitere Personen blieben dabei unverletzt.