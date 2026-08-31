Premier League
Saka rettet Arsenal-Sieg bei Aston Villa
Die Londoner setzten sich am Montag bei Aston Villa mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Bukayo Saka in Minute 59 nach Zuspiel von Riccardo Calafiori.
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Arsenal hält wie Manchester City beim Punktemaximum, liegt wegen der weniger erzielten Tore aber hinter dem Vizemeister auf Platz zwei. Am Sonntag wartet ein Schlager gegen den ebenfalls makellosen Stadtrivalen Chelsea.
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