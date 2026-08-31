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Saka rettet Arsenal-Sieg bei Aston Villa

Zwei Arsenal-Spieler jubeln auf dem Spielfeld nach einem Tor, Fans feiern im Hintergrund.
© Getty Images
Titelverteidiger Arsenal hat auch sein zweites Saisonspiel in der englischen Fußball-Premier-League gewonnen.
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Die Londoner setzten sich am Montag bei Aston Villa mit 1:0 durch. Das Goldtor erzielte Bukayo Saka in Minute 59 nach Zuspiel von Riccardo Calafiori.

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Arsenal hält wie Manchester City beim Punktemaximum, liegt wegen der weniger erzielten Tore aber hinter dem Vizemeister auf Platz zwei. Am Sonntag wartet ein Schlager gegen den ebenfalls makellosen Stadtrivalen Chelsea.

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