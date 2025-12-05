Alles zu oe24VIP
Diese WM-Gruppe ist leichter, als die bei der Europameisterschaft
Peter Linden live

Diese WM-Gruppe ist leichter, als die bei der Europameisterschaft

05.12.25, 20:23
Josef Pröll und Ralf Rangnick mussten zwei Stunden lang warten, ehe sie entspannt aufatmen konnten. 

Die Auslosung für die WM 2026 ist viel leichter als die vor zwei Jahren für die Europameisterschaft. Gegen Weltmeister Argentinien, Algerien und WM-Neuling Jordanien weiterzukommen, muss ganz einfach gelingen. Auch unter dem Aspekt, dass bei der 1. WM mit 48 Teilnehmern auch die acht besten Gruppendritten in die K.o.-Phase kommen. Das nicht zu schaffen, wäre ein Tiefpunkt der Ära Rangnick.

Wembley-Toni holte Super Bowl

Das Einzige, was nicht klappte: Österreich kann nicht im Osten der USA spielen, sondern muss nach San Francisco, Kansas City oder Dallas. Und dort feierte ein Österreicher schon einmal Triumphe; 1971 gewann Wembley-Toni Fritsch mit den Dallas Cowboys die Super Bowl.

"Schande von Gijon"

Algerien sorgt für Erinnerungen an die WM 1982 in Spanien. Österreich schlug die Nordafrikaner in Oviedo durch Tore von Schoko Schachner und Hans Krankl mit 2:0, verhinderte dann nochmals den Aufstieg der Algerier, als sie sich mit Deutschland im Skandalspiel von Gijon auf das Resultat 0:1 einigten, womit beide weiterkamen.

Zwei Duelle mit den Gauchos

Gegen Argentinien und Messi spielte Österreich noch nie. Das letzte Duell gab es im Wiener Praterstadion vor der WM 1990. Das 1:1 gegen Diego Maradona mit einem Führungstor von Manfred Zsak nährte Österreichs Optimismus für die WM. Zehn Jahre zuvor gastierte der damalige Weltmeister mit Trainer Cesar Luis Menotti in Wien und zerlegte Österreich. Jungstar Maradona erzielte beim 5:1 einen Triplepack. Für Marko Arnautovic könnte es ein Wiedersehen mit Inter-Mailand-Stürmerstar Lautaro Martinez geben, dessen Ersatz er war.

