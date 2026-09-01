DIESER Trick hilft wirklich bei Wespenstichen

Bienen- und Wespenstiche gehören leider zum Sommer dazu - so reagiert man richtig, wenn es einen erwischt hat.

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Beim Entdecken der Einstichstelle gilt es zunächst festzustellen, ob eine Biene oder eine Wespe zugestochen hat. Steckt an der Stelle noch ein Stachel mit einem kleinen Säckchen, handelt es sich sehr wahrscheinlich um einen Bienenstich, da Wespen keinen Stachel zurücklassen. Den festsitzenden Bienenstachel schabt man am besten mit einer Kreditkarte oder einem ähnlichen Gegenstand ab. Herausziehen oder Druck ausüben sollte man vermeiden, damit laut der Stiftung Gesundheitswissen nicht noch mehr Gift in die Wunde übergeht.

Stachel entfernen und richtig pflegen

Nach dem Entfernen des Stachels wird die Einstichstelle gereinigt und möglichst desinfiziert. Auch wenn es juckt, darf keinesfalls gekratzt werden, da sich die Wunde sonst entzünden könnte. Spezielle Salben, Gele oder Pflaster aus der Apotheke oder dem Drogeriemarkt schaffen bei starkem Juckreiz Abhilfe.

Hitze zersetzt die Insektengifte

Wie die Zeitschrift "Öko Test" erklärt, hilft zunächst Wärme von mehr als 50 Grad. Durch diese Temperatur können die Eiweißmoleküle im Insektengift zersetzt werden, was die Giftwirkung lindert. Hierfür lässt sich ein elektrischer Stichheiler, heißes Wasser oder auch der heiße Boden einer Kaffeetasse nutzen. Die Hitze sollte möglichst rasch nach dem Stich und nur kurz angewendet werden, um Verbrennungen zu vermeiden.

Kühlen lindert Schmerz und Schwellung

Auch das Kühlen der Stelle unterstützt die Behandlung, indem es Schmerzen lindert und die Schwellung im Rahmen hält. Die Stiftung Gesundheitswissen rät hierzu zu kaltem Wasser, Eiswürfeln oder Gel-Kühlpacks aus dem Kühlschrank. Um Kälteschäden auf der Haut zu verhindern, dürfen Eiswürfel oder Kühlpacks jedoch nicht direkt auf die Haut gelegt werden.

Wann ein Notruf nötig wird

Ein Fall für die Profis wird der Stich, wenn Biene oder Wespe im Mund oder am Hals zugestochen haben. Starkes Anschwellen der Schleimhäute oder der Zunge kann zu Atemnot führen, weshalb in solchen Fällen sofort der Notruf zu wählen ist. Bis der Rettungsdienst eintrifft, hilft das Lutschen von Eis oder Eiswürfeln, um die Schwellung aufzuhalten.