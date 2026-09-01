Ab heute
ER ist der neue Apple-Boss
John Ternus ist kein schillernder Tech-Milliardär und drängt auch privat kaum ins Rampenlicht. Der 51-Jährige gilt vielmehr als ruhiger Ingenieur, der bei Apple seit Jahren im Hintergrund an wichtigen Produkten mitarbeitet.
Sein Weg zum mächtigen Chefposten begann 2001. Damals kam Ternus zu Apple und arbeitete unter anderem an der Hardware verschiedener Mac-Modelle. Dabei bekam er auch Steve Jobs zu Gesicht und arbeitete eng mit Apples legendärem Designer Jony Ive zusammen.
Er kennt Apples wichtigste Produkte
Ternus studierte Maschinenbau an der University of Pennsylvania. Bei Apple kletterte er anschließend Schritt für Schritt die Karriereleiter nach oben. 2013 wurde er Vizechef der Hardware-Entwicklung, 2021 übernahm er die Leitung der gesamten Hardware-Sparte.
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Als Hardware-Chef war Ternus an zahlreichen wichtigen Entwicklungen beteiligt. In seinen Verantwortungsbereich fielen unter anderem iPhone, iPad, Mac, AirPods und Apple Watch.
Mit der Zeit rückte der bislang eher unbekannte Manager auch öffentlich stärker ins Rampenlicht. Bei Produktpräsentationen und der Entwicklerkonferenz WWDC trat Ternus zunehmend als Vertreter des Konzerns auf.
Nun übernimmt er die gesamte Führung von Apple. Der Konzern hatte bereits im April offiziell angekündigt, dass Ternus zum 1. September 2026 CEO wird. Tim Cook wechselt im Gegenzug auf den Posten des Executive Chairman.
Jetzt wartet seine größte Prüfung
Für Ternus kommt der Machtwechsel zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Apple muss sich nicht nur bei seinen klassischen Produkten behaupten – vor allem beim Thema Künstliche Intelligenz steht der Konzern unter Druck.
Apple Intelligence und die Weiterentwicklung von Siri sollen Apple wieder näher an die Konkurrenz bringen. Gleichzeitig arbeitet der Konzern an neuen Geräteklassen.
Eine besonders große Rolle könnte dabei das erste faltbare iPhone spielen. Für den 9. September hat Apple bereits sein nächstes großes iPhone-Event angekündigt. Dabei wird auch ein faltbares Modell erwartet. Es wäre Ternus' erste große Produktpräsentation als Apple-Chef.
Was wird aus Tim Cook?
Tim Cook verabschiedet sich derweil nicht komplett von Apple. Nach 15 Jahren an der Spitze übernimmt er künftig die Rolle des Executive Chairman und soll das Unternehmen unter anderem weiterhin bei bestimmten strategischen Themen unterstützen.
Für Ternus beginnt damit eine neue Zeitrechnung. Er kennt Apple und seine Produkte wie kaum ein anderer – doch nun muss er beweisen, dass er nicht nur Technik entwickeln, sondern auch einen Weltkonzern führen kann.
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