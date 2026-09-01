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Unwetter-Chaos

Mega-Hagel macht Salzburg zur Winterlandschaft

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© Freiwillige Feuerwehr Wagrain
Heftige Unwetter haben Salzburg am Montagabend und in der Nacht auf Dienstag getroffen. Besonders im Pongau sorgten Hagel und eine Mure für spektakuläre Bilder und zahlreiche Feuerwehreinsätze.
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Über Wagrain zog eine heftige Hagelfront hinweg. Innerhalb kürzester Zeit fielen derart große Mengen an Hagelkörnern, dass Straßen und Plätze aussahen, als wären sie von Schnee bedeckt.

Die Freiwillige Feuerwehr Wagrain musste gemeinsam mit weiteren Helfern ausrücken. Zwei Lader und ein Traktor waren nötig, um die Hagelmassen von den Straßen zu entfernen. Dabei türmten sich die Hagelkörner regelrecht auf.

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Auch in St. Johann im Pongau kam es zu zahlreichen Einsätzen.

Mure verschüttet Landesstraße

In St. Johann-Alpendorf ging außerdem eine Mure ab und verschüttete die Großarler Landesstraße (L109). Die Straße musste deshalb vorübergehend gesperrt werden.

© Freiwillige Feuerwehr Wagrain

Insgesamt waren landesweit rund 185 Feuerwehrleute wegen der Unwetter im Einsatz. Neben Überflutungen mussten die Einsatzkräfte auch kleinere Erdrutsche beseitigen.

Auch Pinzgau stark betroffen

Nicht nur der Pongau wurde von den Unwettern getroffen. Auch im Pinzgau gab es zahlreiche Einsätze.

Besonders betroffen waren die Gemeinden Maishofen und Taxenbach. Sturm, Starkregen und die daraus entstandenen Überflutungen und Erdrutsche hielten die Feuerwehren bis in die Nacht auf Trab.

Die Bilder aus Wagrain zeigen dabei besonders eindrucksvoll, welche Mengen an Hagel innerhalb kürzester Zeit vom Himmel kamen.

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