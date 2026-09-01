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In Justizanstalt

Mord-Alarm! Toter Häftling (19) in Klagenfurt

Das Justizzentrum Klagenfurt mit hellem Fassadenanstrich und Bäumen im Vordergrund.
© APA/BARBARA GINDL
In der Justizanstalt Klagenfurt ist ein 19-jähriger Häftling tot aufgefunden worden. Es besteht Mordverdacht.
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Ein 19-jähriger Häftling der Justizanstalt (JA) Klagenfurt ist in den frühen Morgenstunden tot in einer Zwei-Personen-Zelle aufgefunden worden. Er dürfte Opfer eines Tötungsdeliktes gewesen sein. Das gab das Justizministerium am Dienstagvormittag bekannt.

Als dringend tatverdächtig gilt ein ebenfalls junger Mitinsasse des 19-Jährigen. "Das Landeskriminalamt und die Staatsanwaltschaft haben Ermittlungen wegen des Verdachts des Mordes aufgenommen", teilte das Justizministerium mit.

Opfer wurde mit einem Gegenstand attackiert

Der Notarzt sowie die örtlich zuständige Polizei befänden sich am Dienstagvormittag noch vor Ort, hieß es. Der Amtsarzt sei verständigt worden. Der 19-Jährige war auf der Jugendabteilung der JA Klagenfurt untergebracht.

Zu den näheren Tatumständen hielt sich das Ministerium im Hinblick auf die angelaufenen Ermittlungen vorerst bedeckt. "Der Fall wird selbstverständlich vollständig - auch intern - aufgeklärt werden. Unser tiefes Mitgefühl gehört den Angehörigen des Opfers", meinte eine Sprecherin.

Laut einem Artikel in der "Kleinen Zeitung" hätte der Tatverdächtige das spätere Todesopfer mit einem Gegenstand, welches bereits sichergestellt wurde, attackiert. Vor der Tötung soll der 19-Jährige den  mutmaßlichen Killer bedroht haben.

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