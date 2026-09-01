Störung bei "Wilder Maus": Kinder aus Höhe gerettet

Die Feuerwehr musste insgesamt fünf Personen aus den Wagen, die nicht mehr weiterfuhren, befreien.

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Großeinsatz im Prater bei der beliebten Attraktion "Wilde Maus". Am Montag blieben mehrere Wägen der Achterbahn plötzlich in schwindelerregender Höhe stecken.

In zwei Einzelfahrzeugen saßen insgesamt fünf Personen, drei davon waren Kinder. Die Wiener Berufsfeuerwehr musste mit etlichen Einsatzkräften am Montagabend gegen 19.30 Uhr zum Prater ausrücken.

Einsatzkräfte und Höhenretter versuchten die schockierten Passagiere der "Wilden Maus" so schnell als möglich in Sicherheit zu bringen. Ein besetzter Wagen wurde mit einer Drehleiter evakuiert, der zweite mit einer Teleskophebebühne.

Die Berufsrettung musste drei der insgesamt fünf Mitfahrenden nach der spektakulären Rettungsaktion betreuen.