oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

"Major aus Syrien"

Opfer (64) zahlte Liebesschwindler 100.000 Euro

© Getty Images
Über Jahre vertraute die 64-Jährige aus Salzburg ihrem angeblichen "Major aus Syrien".
OE24 auf Google bevorzugen

Doppelte Abzocke in Salzburg: Eine 64-Jährige soll über Jahre einem falschen Liebhaber vertraut haben. Die Frau lernte 2024 im Internet einen angeblichen Major aus Syrien kennen. Über zwei Jahre blieb sie mit dem Unbekannten in Kontakt und schickte ihm immer wieder Gutscheinkarten. Mit erfundenen Geschichten brachte er sie offenbar dazu, weiter Geld zu geben. Ende August ging die Frau zur Polizei. Ihr Schaden: rund 100.000 Euro.

Auch interessant

Große Trauer um Eier-Pionier (68)

Störung bei "Wilder Maus": Kinder aus Höhe gerettet

Schwammerlsucher verirrt: Rettung in letzter Minute

Falsche Bankberaterin schlägt zu

Auch ein 47-jähriger Pinzgauer wurde Opfer von dreisten Betrügern. Er erhielt eine SMS, wonach seine Finanz-Online-ID bald ablaufen würde. Über einen Link gab er persönliche und Bankdaten ein. Kurz darauf rief eine unbekannte Frau an und stellte sich als Sicherheitsberaterin seiner Bank vor. Der Mann bestätigte mehrere Signaturanfragen und gab eine Überweisung von knapp 35.000 Euro frei.

Erst als der Mann bei seiner Bank nachfragte, flog der Betrug auf. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Serien-Dieb in Lassee auf E-Scooter gefasst

So will die Polizei die MAK-Räuber noch aufspüren

Opfer (64) zahlte Liebesschwindler 100.000 Euro

Störung bei "Wilder Maus": Kinder aus Höhe gerettet

Große Trauer um Eier-Pionier (68)

Feuer in steirischem Traditionsbetrieb

15-Jährigen in Gefängnis vergewaltigt: Zwei Jahre Haft

Wohnungsbrand: 55-Jähriger stirbt bei Feuer

Mitten in Wien: Stieftochter mit Skalpell attackiert

Schwammerlsucher verirrt: Rettung in letzter Minute