Opfer (64) zahlte Liebesschwindler 100.000 Euro

Über Jahre vertraute die 64-Jährige aus Salzburg ihrem angeblichen "Major aus Syrien".

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Doppelte Abzocke in Salzburg: Eine 64-Jährige soll über Jahre einem falschen Liebhaber vertraut haben. Die Frau lernte 2024 im Internet einen angeblichen Major aus Syrien kennen. Über zwei Jahre blieb sie mit dem Unbekannten in Kontakt und schickte ihm immer wieder Gutscheinkarten. Mit erfundenen Geschichten brachte er sie offenbar dazu, weiter Geld zu geben. Ende August ging die Frau zur Polizei. Ihr Schaden: rund 100.000 Euro.

Falsche Bankberaterin schlägt zu

Auch ein 47-jähriger Pinzgauer wurde Opfer von dreisten Betrügern. Er erhielt eine SMS, wonach seine Finanz-Online-ID bald ablaufen würde. Über einen Link gab er persönliche und Bankdaten ein. Kurz darauf rief eine unbekannte Frau an und stellte sich als Sicherheitsberaterin seiner Bank vor. Der Mann bestätigte mehrere Signaturanfragen und gab eine Überweisung von knapp 35.000 Euro frei.

Erst als der Mann bei seiner Bank nachfragte, flog der Betrug auf. In beiden Fällen ermittelt nun die Polizei.