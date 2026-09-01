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Kapselhotels: Billig-Unterkünfte auf dem Vormarsch

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Zwei Personen entspannen gemeinsam auf einem großen, weißen Bett in einem modernen Hotelzimmer.
© Grand Pods Vienna
Wer günstig in Wien übernachten will, kann das in sogenannten Kapselhotels tun. Die Mini-Unterkünfte erfreuen sich hier immer größerer Beliebtheit und locken vor allem junge Reisende sowie Geschäftsleute an.
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Was auf internationalen Flughäfen längst Alltag ist, wird nun auch in Wien immer beliebter: Kapselhotels. In Floridsdorf bietet etwa das Grand Pods Hotel Vienna rund 50 der kompakten Schlafkabinen an. Die verschließbaren Einheiten sind klimatisiert und unterm Strich deutlich günstiger als klassische Hotelzimmer: Einzelübernachtungen sind bereits ab 45 Euro möglich.

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Das Konzept stammt ursprünglich aus Japan und wurde dort als praktische Schlafmöglichkeit für Pendler entwickelt. In der Bundeshauptstadt richtet sich das Angebot inzwischen vor allem an Digital Nomads, junge Städtetouristen und Geschäftsleute. Trotz der geringen Größe bieten die Kabinen ein gewisses Maß an Komfort und Privatsphäre.

In Wien gibt es bereits sechs solcher Kapselhotels. Weitere Projekte befinden sich in Planung, darunter auch eines im Nordbahnviertel. Für Betreiber ist das Modell attraktiv, weil weniger Personal und weniger Fläche benötigt werden als bei klassischen Hotels. Branchenvertreter rechnen deshalb damit, dass das Angebot im Zusammenhang mit der steigenden Nachfrage weiter wächst.

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