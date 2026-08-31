83 neue Gemeindewohnungen für Favoriten

Im Quartier "Klimafit leben an der U1" entstehen in den nächsten zwei Jahren 83 leistbare Gemeindewohnungen mit attraktiven Freiräumen, vielfältigen Gemeinschaftsangeboten sowie einem besonderen Augenmerk auf Klimafitness.

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Mit dem Spatenstich zum Gemeindebau NEU in der Kurbadstraße fällt der Startschuss für ein neues Wohnprojekt im 10. Wiener Gemeindebezirk. Die Anlage entsteht in unmittelbarer Nähe zum Kurpark Oberlaa und zur U1 und soll künftig Menschen in unterschiedlichen Lebensphasen ein Zuhause bieten. Geplant sind 1- bis 4-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen 40 und 100 Quadratmetern.

Besonders viel Wert wird auf Freiräume und das Miteinander gelegt. Herzstück der Wohnhausanlage wird ein Gemeinschaftsraum mit Küche und großer Terrasse. Dazu kommen Dachgärten, Urban-Gardening-Flächen, Aufenthaltsbereiche und ein naturnaher Waldspielplatz für Kinder und Familien. Zahlreiche Begrünungsmaßnahmen sowie der Erhalt bestehender Bäume sollen für mehr Schatten und ein angenehmes Klima sorgen.

Spatenstich zum Gemeindebau NEU in der Kurbadstraße mit Stadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ). © Stadt Wien/Martin Votava

Der neue Gemeindebau ist Teil der laufenden Wohnbauoffensive der Stadt. Bereits 20 Gemeindebauten NEU sind fertiggestellt und bieten rund 4.800 Wienern ein Zuhause. Aktuell wird an mehr als 1.000 weiteren Gemeindewohnungen gebaut, insgesamt wurden bereits über 5.700 Wohnungen für rund 13.000 Menschen auf den Weg gebracht.

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"Jeder neue Gemeindebau ist das unmissverständliche Bekenntnis, den sozialen Wohnbau in Wien zu bewahren und weiter auszubauen. Damit setzen wir den Einsatz für sicheres, leistbares und langfristiges Wohnen für die Wienerinnen und Wiener konsequent fort. Mit dem Gemeindebau NEU in der Kurbadstraße schaffen wir ein leistbares Zuhause für 200 Bewohnerinnen und Bewohner mit einem modernen Wohnumfeld, das Erholung, Nachbarschaft und soziales Miteinander fördert", erklärt Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ).

"Das Wohnprojekt in der Kurbadstraße stellt einen weiteren wichtigen Schritt für leistbaren, zukunftsorientierten Wohnraum in Wien dar. Die ressourcenschonende Bauweise, der Erhalt des wertvollen Baumbestands und die umfangreichen Begrünungsmaßnahmen leisten einen wichtigen Beitrag zu einem klimafitten Stadtquartier. Gleichzeitig schaffen flexible Wohnungsgrundrisse, vielfältige Gemeinschaftsangebote und großzügige Freiräume ein Wohnumfeld, das den Bedürfnissen der Bewohnerinnen ebenso gerecht wird wie den Anforderungen einer nachhaltigen Stadtentwicklung", betont WIGEBA Direktor Paul Steurer.

"Der Gemeindebau NEU mit 83 leistbaren Wohnungen bietet weit mehr als modernen Wohnraum: Großzügige Gemeinschaftsflächen, ein naturnaher Waldspielplatz, attraktive Dach- und Freiräume sowie eine fahrradfreundliche Infrastruktur fördern Lebensqualität und Nachbarschaft. Dank der sensiblen Einbindung in den Bestand und des Erhalts wertvoller Bäume entsteht ein Wohnprojekt, das Klimafitness, ökologische Verantwortung und soziale Qualität nachhaltig vereint", sagt Philipp Wachter, Vizedirektor von Wiener Wohnen.