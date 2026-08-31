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Menschenmassen fluten Kreta-Strand

Viele Menschen stehen dicht gedrängt auf einer Brücke und am Ufer über türkisfarbenem Wasser.
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Ein virales Video aus den sozialen Netzwerken zeigt derzeit das Chaos an der weltberühmten Lagune von Balos auf Kreta. Dichte Menschenmassen drängen sich dort auf einem schmalen Holzsteg.
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Dichte Menschenmassen drängen sich auf einem schmalen Holzsteg an der Lagune von Balos auf Kreta. Ein virales Video aus den sozialen Netzwerken zeigt das Chaos beim gleichzeitigen Aus- und Einsteigen von Ausflugsbooten an dem weltberühmten Traumstrand.

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Ähnliche Zustände an anderen Tagen

Weitere Personen berichten von ähnlichen Zuständen an anderen Tagen, wie ein griechisches Nachrichtenportal schreibt. Der Andrang an der beliebten Sehenswürdigkeit scheint somit kein Einzelfall zu sein.

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