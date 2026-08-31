Unglaublich
Menschenmassen fluten Kreta-Strand
Dichte Menschenmassen drängen sich auf einem schmalen Holzsteg an der Lagune von Balos auf Kreta. Ein virales Video aus den sozialen Netzwerken zeigt das Chaos beim gleichzeitigen Aus- und Einsteigen von Ausflugsbooten an dem weltberühmten Traumstrand.
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Weitere Personen berichten von ähnlichen Zuständen an anderen Tagen, wie ein griechisches Nachrichtenportal schreibt. Der Andrang an der beliebten Sehenswürdigkeit scheint somit kein Einzelfall zu sein.
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