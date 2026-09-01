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Rätselhafter Tod

Kinder finden Eltern leblos im Whirlpool

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Eigentlich wollten sie nur einen entspannten Nachmittag verbringen. Doch als ihre beiden Söhne nach ihren Eltern suchten, machten sie eine schreckliche Entdeckung: Das britische Ehepaar lag leblos im Whirlpool einer gemieteten Villa in Spanien.
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Thomasina Tobin (51) und ihr Ehemann Patrick Tobin (48) hatten eine Villa in Cullera nahe Valencia gemietet. Vor rund einer Woche wollten sich die beiden gegen 17.00 Uhr im Whirlpool entspannen.

Als ihre Söhne im Teenageralter später nach ihren Eltern suchten, fanden sie das Ehepaar leblos im Becken. Die Burschen alarmierten einen Nachbarn, doch für die beiden Briten kam jede Hilfe zu spät.

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Die genauen Umstände ihres Todes geben den Ermittlern Rätsel auf.

Blut im Wasser und auffällige Spuren

An den Körpern der Verstorbenen wurden Kratzer festgestellt. Zudem war das Wasser im Whirlpool trüb und wies Blut auf. Den Ermittlern fiel außerdem ein starker chemischer Geruch auf.

Eine mögliche Erklärung könnte ein gefährlicher Sog im Whirlpool sein. An den Leichen sollen entsprechende Spuren gefunden worden sein, beim Mann waren sie demnach stärker ausgeprägt.

Die Ermittler gehen deshalb derzeit davon aus, dass Patrick Tobin möglicherweise zuerst unter Wasser gezogen wurde. Seine Frau könnte daraufhin versucht haben, ihm zu helfen.

Herzstillstand als mögliche Todesursache

Die spanische Zeitung "Las Provincias" berichtete unter Berufung auf vorläufige Analysen, dass die beiden möglicherweise einen Herzstillstand erlitten haben. Dieser könnte durch akuten Stress, körperliche Erschöpfung und die Verzweiflung in der Situation ausgelöst worden sein.

Die Körper wurden teilweise außerhalb des Beckens gefunden. Das könnte zu der Vermutung passen, dass Thomasina ihren Mann noch aus dem Sog befreien konnte, bevor auch sie zusammenbrach.

Auch ein möglicher Stromschlag wurde untersucht. Diese Theorie wurde nach bisherigen Erkenntnissen jedoch ausgeschlossen.

Obduktion soll Rätsel lösen

Eine Obduktion soll nun klären, wie das Ehepaar tatsächlich ums Leben kam. Eine Fremdverschuldung wurde bereits ausgeschlossen.

Für die beiden Söhne ist das Unglück besonders tragisch: Die 14 und 16 Jahre alten Jugendlichen waren es, die ihre Eltern fanden. Verwandte reisten anschließend nach Spanien, um sich um die traumatisierten Burschen zu kümmern.

Thomasina Tobin war gebürtige Irin, ihr Mann stammte ursprünglich aus Neuseeland. Beide lebten seit längerer Zeit in London.

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