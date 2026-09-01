Macrons Tochter (42) liebt jungen Studenten

Neue Liebe im Umfeld der Macrons! Tiphaine Auzière sorgt mit ihrem deutlich jüngeren Freund für Gesprächsstoff. Die 42-jährige Anwältin zeigt sich verliebt mit einem 22-jährigen Kite-Surfer.

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Tiphaine Auzière ist frisch verliebt – und ihr neuer Partner ist gerade einmal 22 Jahre alt. Die Tochter von Brigitte Macron ist 42 und damit 20 Jahre älter als der Student Antoine Lecomte.

Die beiden machen aus ihrer Beziehung offenbar kein Geheimnis. Auf Instagram teilten sie selbst Bilder und Videos, die sie gemeinsam zeigen. Kennengelernt haben sollen sich die beiden Anfang des Sommers im nordfranzösischen Le Touquet.

Der Badeort ist für die Familie Macron ein besonderer Ort. Die Familie besitzt dort eine Villa, die Tiphaine regelmäßig nutzt. Auch Lecomte hält sich dort auf: Der Student aus Lille ist begeisterter Kite-Surfer und arbeitet neben seinem Wirtschaftsstudium als Wassersportlehrer beziehungsweise -trainer.

Er brachte ihr das Surfen bei

Die beiden sollen sich am Strand von Le Touquet kennengelernt haben. Lecomte brachte Tiphaine offenbar seine Leidenschaft für den Wassersport näher.

Damit gibt es sogar eine Parallele zu ihrer Mutter Brigitte Macron – allerdings mit einem entscheidenden Unterschied: Bei Brigitte war es einst ihr Lehrer, in den sie sich verliebte.

© tiphaineauziere / Instagram

Tiphaine hat bereits zwei Kinder im Alter von 13 und 11 Jahren. 15 Jahre lang war sie mit dem Arzt Antoine Choteau liiert. Die Beziehung zerbrach Anfang 2025. Die Trennung soll ohne Streit erfolgt sein.

Liebes-Trip im Surfer-Van

Auch gemeinsame Reisen zeigen die beiden inzwischen öffentlich. Lecomte veröffentlichte unter anderem ein Video von einem romantischen Trip nach Amsterdam.

Dorthin ging es offenbar alles andere als luxuriös: Statt First Class reiste das Paar in einem ausgebauten Surfer-Van in die Niederlande. In Amsterdam übernachteten die beiden anschließend im außergewöhnlichen Faralda-Hotel.

Wer ist Tiphaine Auzière?

Tiphaine Auzière ist die jüngste Tochter von Brigitte Macron aus deren erster Ehe mit dem Bankier André-Louis Auzière. Heute arbeitet die 42-Jährige als Rechtsanwältin in Paris. 2024 veröffentlichte sie außerdem ihren ersten Roman.

Im Herbst 2025 stand sie ihrer Mutter auch juristisch zur Seite. Im Zusammenhang mit dem Cybermobbing-Prozess verteidigte Tiphaine Brigitte Macron gegen Behauptungen über deren Geschlecht und Herkunft.

© Getty Images

Brigitte Macron sprach zuletzt selbst offen darüber, wie sehr das Leben im Rampenlicht ihre Familie belastet. Auch ihre Töchter hätten unter der öffentlichen Aufmerksamkeit gelitten.

Nun sorgt zumindest Tiphaine wieder für Schlagzeilen – diesmal allerdings aus einem erfreulicheren Grund: mit einer neuen Liebe.