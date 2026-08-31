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Blutiger Livestream

Fitness-Star nach Messerstecherei festgenommen

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Was als harmloser Livestream begann, eskalierte plötzlich völlig: Vor dem Amsterdamer Hauptbahnhof kam es zu einer heftigen Auseinandersetzung. Tausende TikTok-Zuschauer sahen die Szenen live mit.
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Gegen 19 Uhr wurden am Samstag Rettungskräfte zu einer Messerstecherei mit mehreren Verletzten gerufen. Drei Männer erlitten Stichverletzungen, auch der mutmaßliche Täter musste später medizinisch behandelt werden.

Bei dem Verdächtigen soll es sich um den 43-jährigen Fitness-Influencer und Personal Trainer Angelo B. handeln. Er hat rund 27.000 Follower auf TikTok und zeigt auf seinem Account regelmäßig Fitnessvideos aus Amsterdam.

Aus Livestream wird Gewalteskalation

Während der Übertragung filmte sich B. zunächst selbst. Dann geriet er mit einer Gruppe von Männern aneinander. Laut dem Influencer sollen die Männer alkoholisiert gewesen sein.

Aus dem Streit wurde innerhalb weniger Augenblicke eine körperliche Auseinandersetzung. Vor den Augen der Livestream-Zuschauer wurde geschlagen und getreten.

In den Aufnahmen ist laut "De Telegraaf" außerdem zu sehen, wie ein Mann zu Boden geht. Der TikToker soll anschließend auf den am Boden liegenden Mann eingeschlagen haben. Möglicherweise war dabei auch ein Messer zu sehen. Kurz darauf brach der Livestream plötzlich ab.

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Influencer festgenommen

Die Polizei bestätigte später, dass insgesamt vier Menschen verletzt wurden – darunter auch der mutmaßliche Täter. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Ermittler bei keinem der Beteiligten.

Angelo B. wurde noch am Samstagabend festgenommen. Die Polizei hat Ermittlungen eingeleitet und wertet auch die Aufnahmen des Livestreams aus.

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