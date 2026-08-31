OnlyFans-Star Bonnie Blue ist Mama geworden

Bonnie Blue ist Mutter geworden! Die 27-Jährige zeigt in einem emotionalen Video erstmals ihr Neugeborenes – und sorgt mit einer rätselhaften Botschaft für Aufsehen.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

In einem Schwarz-Weiß-Video nimmt Bonnie ihre Follower mit durch verschiedene Stationen ihrer Schwangerschaft. Zu sehen sind unter anderem Aufnahmen aus dem berühmten Lindo Wing des St Mary's Hospital in London. Dort brachte auch Prinzessin Kate ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis zur Welt.

Am Ende des Videos hält Bonnie lächelnd ihr Baby im Arm. Das Gesicht des Neugeborenen ist unkenntlich gemacht. Ein Sprecher bestätigte gegenüber "Us Weekly", dass es Mutter und Kind nach der Geburt gut geht. Das Geschlecht des Babys hat Bonnie bislang nicht offiziell verraten.

Was bedeutet "1058"?

Für Rätselraten sorgt vor allem Bonnies Kommentar zu dem Video. "Und dann waren wir 1058", schreibt sie – dahinter setzt sie ein blaues Herz.

Ob die Zahl tatsächlich verrät, dass sie einen Sohn bekommen hat, bleibt offen. Eine offizielle Bestätigung gibt es dafür nicht.

Die Zahl dürfte allerdings eine Anspielung auf Bonnies wohl bekannteste Aktion sein. Anfang 2025 behauptete die Erotikdarstellerin, innerhalb von zwölf Stunden mit 1.057 Männern Sex gehabt zu haben.

Mit der Geburt ihres Kindes wären es nach dieser Rechnung nun 1.058 Menschen.

Erst Fake-Schwangerschaft, dann echte Baby-News

© Instagram

Die Schwangerschaft sorgte bereits vor der Geburt für Wirbel. Anfang 2026 deutete Bonnie zunächst eine Schwangerschaft an – wenig später stellte sich heraus, dass die Geschichte inszeniert war.

Bonnie räumte schließlich ein, mit der vermeintlichen Schwangerschaft bewusst provoziert zu haben. Dafür musste sie viel Kritik einstecken.

Nur wenige Monate später kam dann die überraschende Wendung: Im Mai zeigte die 27-Jährige ihren echten Babybauch und bestätigte, tatsächlich schwanger zu sein. Jetzt ist ihr Baby da.

Bonnie wollte lange Mutter werden

Für Bonnie ist die Geburt auch deshalb besonders, weil sie nach eigener Aussage lange Schwierigkeiten hatte, schwanger zu werden.

Sie war mit Oliver "Ollie" Davidson verheiratet, bevor sich das Paar 2023 trennte. Später erzählte Bonnie, dass sie während der Beziehung jahrelang versucht habe, ein Kind zu bekommen.

Sie sei damals davon ausgegangen, möglicherweise auf künstliche Befruchtung angewiesen zu sein.

Nun hat sie ihr Baby auf natürlichem Weg bekommen – und teilt erstmals Bilder ihres neuen Lebens als Mutter mit ihren Followern.