Schüsse in Köln! Polizei riegelt Straße ab und jagt unbekannten Täter

Mehrere Schüsse haben am Montagmorgen einen Großeinsatz in Köln ausgelöst. Auf ein Café in der Südstadt wurde offenbar geschossen – verletzt wurde niemand, der Täter ist auf der Flucht.

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Gegen 7.30 Uhr wählten Zeugen den Notruf, nachdem sie mehrere Schüsse gehört hatten. Kurz darauf rückte die Polizei mit zahlreichen Einsatzkräften zur Bonner Straße aus.

Vor Ort entdeckten die Beamten mehrere Einschusslöcher an einem türkischen Café. Auch Patronenhülsen wurden gefunden und sichergestellt. Nach ersten Erkenntnissen sollen drei bis vier Schüsse gefallen sein.

Die Polizei sperrte den Bereich großräumig ab. Auch Polizeihunde waren im Einsatz.

Täter weiter auf der Flucht

Verletzt wurde bei der Schussabgabe nach Angaben der Polizei niemand. Wer hinter dem Angriff steckt und warum auf das Café geschossen wurde, ist derzeit noch unklar.

Die Fahndung nach dem oder den Tätern läuft. Die Ermittler sichern Spuren und versuchen nun, den Ablauf der Tat zu rekonstruieren.

Mehrere Schüsse in Köln und Umgebung

Der Vorfall reiht sich in eine Serie von Schussmeldungen in Köln und Umgebung ein. Bereits am 21. August hatten Unbekannte auf ein Juweliergeschäft in Köln-Mülheim geschossen.

© Getty Images

Wenige Tage später wurden Schüsse an einem Wohnhaus in Köln-Vingst gemeldet. In Erftstadt-Köttingen entdeckten Ermittler zudem Einschusslöcher an einem Wohnhaus.

Ob zwischen den Fällen ein Zusammenhang besteht, ist bislang nicht bekannt.