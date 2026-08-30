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Tasse der Russen-Armee: AfD-Politiker unter Druck

Ein Mann mit Brille und Bart sitzt vor einem AfD-Logo mit großem roten Pfeil.
© Getty Images
Ein Besuch von BILD-Reporter Paul Ronzheimer bei AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider sorgt für heftigen Wirbel. Grund dafür ist eine entdeckte Tasse der russischen Armee.
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Der Vorfall im Wahlkreisbüro von Hans-Thomas Tillschneider in Querfurt schlägt hohe Wellen. Paul Ronzheimer von der deutschen Bild entdeckte dort eine schwarze Tasse mit rotem Stern und kyrillischer Aufschrift – einen Fanartikel der russischen Armee. Auf die Frage des Journalisten, warum er diesen Gegenstand dort stehen habe, antwortete der AfD-Politiker: "Die hat mir jemand geschenkt. Ich wollt' sie jetzt nicht wegtun."

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Ronzheimer machte darauf aufmerksam, dass es sich um die Armee handle, die aktuell die Ukraine angreift und einen hybriden Krieg in Deutschland führt. Tillschneider, der nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als möglicher Minister gehandelt wird, blockte jedoch ab: "Ich verbinde damit nichts Besonderes. Es ist eine Tasse, die mir hier geschenkt wurde, die hier rumsteht".

Versuchter Stopp der Veröffentlichung

Besonders brisant an dem Reporter-Besuch: Im Nachhinein versuchte Tillschneider, die Verwendung des Videos zu verhindern. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte er sein Vorgehen so: "Die Veröffentlichung sollte aufgrund des impertinenten Verhaltens des Herrn Ronzheimer und seines Teams unterbunden werden." Ronzheimer konterte in seinem eigenen Podcast, dass sich freie Medien ihre Berichterstattung nicht verbieten ließen.

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