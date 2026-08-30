Tasse der Russen-Armee: AfD-Politiker unter Druck

Ein Besuch von BILD-Reporter Paul Ronzheimer bei AfD-Politiker Hans-Thomas Tillschneider sorgt für heftigen Wirbel. Grund dafür ist eine entdeckte Tasse der russischen Armee.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Der Vorfall im Wahlkreisbüro von Hans-Thomas Tillschneider in Querfurt schlägt hohe Wellen. Paul Ronzheimer von der deutschen Bild entdeckte dort eine schwarze Tasse mit rotem Stern und kyrillischer Aufschrift – einen Fanartikel der russischen Armee. Auf die Frage des Journalisten, warum er diesen Gegenstand dort stehen habe, antwortete der AfD-Politiker: "Die hat mir jemand geschenkt. Ich wollt' sie jetzt nicht wegtun."

Ronzheimer machte darauf aufmerksam, dass es sich um die Armee handle, die aktuell die Ukraine angreift und einen hybriden Krieg in Deutschland führt. Tillschneider, der nach der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt als möglicher Minister gehandelt wird, blockte jedoch ab: "Ich verbinde damit nichts Besonderes. Es ist eine Tasse, die mir hier geschenkt wurde, die hier rumsteht".

Dieser Twitter Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Twitter“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Versuchter Stopp der Veröffentlichung

Besonders brisant an dem Reporter-Besuch: Im Nachhinein versuchte Tillschneider, die Verwendung des Videos zu verhindern. Gegenüber der Deutschen Presse-Agentur erklärte er sein Vorgehen so: "Die Veröffentlichung sollte aufgrund des impertinenten Verhaltens des Herrn Ronzheimer und seines Teams unterbunden werden." Ronzheimer konterte in seinem eigenen Podcast, dass sich freie Medien ihre Berichterstattung nicht verbieten ließen.