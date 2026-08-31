Wurden noch mehr Frauen zum Opfer von JP Kraemer?

Nach den öffentlich gewordenen Gewaltvorwürfen gegen JP Kraemer meldet sich nun Lea Hoffmann zu Wort. Die Frau seines früheren Geschäftspartners Sidney Hoffmann spricht von Frauen aus Kraemers Vergangenheit und Material, das sie selbst gesehen habe.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

JP Kraemer und Sidney Hoffmann waren jahrelang ein eingespieltes Duo. Als "Die PS-Profis" wurden sie zu bekannten Gesichtern der Tuning-Szene. Doch die Freundschaft ist längst vorbei – über die Gründe für das Zerwürfnis haben beide bisher geschwiegen.

Jetzt sorgt eine Aussage von Lea Hoffmann, Sidneys Frau, für neue Aufmerksamkeit. Auf Instagram erklärte sie, sie kenne die Vergangenheit und habe Kontakt zu betroffenen Frauen gehabt.

"Ich kenne die Vergangenheit, kenne betroffene Frauen und habe Bilder und Videos gesehen, die mich über lange Zeit beschäftigt und zutiefst erschüttert haben", schrieb sie.

Es gehe für sie nicht um Autos oder Tuning, sondern um Frauen, "die Gewalt erleben mussten". Deshalb könne und wolle sie nach eigenen Angaben nicht länger schweigen.

Lea spricht von weiteren Frauen

Auf Nachfrage von BILD konkretisierte Hoffmann ihre Aussagen. Ihr hätten sich Frauen aus Kraemers Vergangenheit anvertraut und von Vorfällen berichtet.

"Ich habe außerdem Fotos gesehen und kann nur hoffen, dass diese Frauen auch damit an die Öffentlichkeit gehen", sagte sie dem Blatt.

Dieser Instagram Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Instagram“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Damit stehen nun Aussagen über mögliche weitere Vorfälle im Raum. Konkrete Einzelheiten zu den von Hoffmann erwähnten Frauen und den angeblichen Ereignissen wurden bislang nicht öffentlich gemacht.

Was bisher über den Fall bekannt ist

Gegen Jean Pierre "JP" Kraemer wird wegen des Verdachts der Körperverletzung und Sachbeschädigung ermittelt. Nach einem Polizeieinsatz in Dortmund im Juli 2026 wurde Strafanzeige aufgenommen.

Kraemer selbst räumte in einem Video ein, seiner Noch-Ehefrau Julia Meck in einem Streit eine Kette vom Hals gerissen und sie mit der flachen Hand geschlagen zu haben. Gleichzeitig erklärte er, die Gewalt sei von beiden Seiten ausgegangen.

Kurz darauf wurde ein älteres Überwachungsvideo öffentlich, das einen weiteren körperlichen Übergriff zeigt. Auch diesen bestätigte Kraemer.

Meck schilderte später eine andere Version der Ereignisse. Sie erklärte, sie habe sich in einer Situation körperlich bedroht gefühlt und sich lediglich aus einer Umklammerung befreien wollen.

Kraemer kündigt Therapie an

Nach dem öffentlichen Bekanntwerden der Vorwürfe kündigte Kraemer eine Auszeit und eine Therapie an. Nach BILD-Informationen soll er sich inzwischen bei seinem Vater auf den Bahamas aufhalten.

Die neuen Aussagen von Lea Hoffmann weist sein Anwalt bislang nicht öffentlich im Detail zurück. Auf BILD-Anfrage teilte er mit, man werde im Falle einer Veröffentlichung "deren Unwahrheit prozessual nachweisen“. – die Stellungnahme wurde im vorliegenden Material nicht vollständig wiedergegeben.

Welche konkreten Ereignisse Lea Hoffmann mit ihren Aussagen meint und ob sich weitere Frauen tatsächlich öffentlich äußern werden, bleibt damit zunächst offen.