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Feuerwehreinsatz

Fuchs macht es sich in Wohnhaus gemütlich

Ein Fuchs liegt zusammengerollt auf einer schwarzen Couch in einem Wohnhaus.
© Facebook/Freiwillige Feuerwehr S
Ein wilder Fuchs verirrte sich in ein Wohnhaus und machte es sich auf der Couch bequem.
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Niederösterreich. Die Bewohner eines Wohnhauses in Sulz im Wienerwald (Bezirk Mödling) trauten ihren Augen kaum, als sie plötzlich einen ungebetenen Gast in ihren eigenen vier Wänden entdeckten. Am vergangenen Mittwoch um 14.27 Uhr wurde die örtliche Feuerwehr zu diesem außergewöhnlichen Einsatz auf die Wöglerin alarmiert. Der tierische Besucher dürfte durch eine offenstehende Terrassentür in das Innere des Hauses spaziert sein, wie "ORF Niederösterreich" unter Feuerwehrangaben berichtet. Dort schien es ihm bestens zu gefallen, denn er machte keinerlei Anstalten, seinen gemütlichen Platz auf der Couch wieder zu verlassen.

Polizei sichert tierischen Besucher ab

Als die Freiwillige Feuerwehr Sulz am Einsatzort eintraf, war die Polizei bereits an Ort und Stelle. Die Beamten hatten den tierischen Besucher in der Zwischenzeit schon mit einem Käfig gesichert. Die Feuerwehrleute setzten den Vierbeiner dann kurzerhand aus dem Käfig in einen Katzenkorb um.

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Fuchs wieder in Freiheit entlassen

Bevor das Tier wieder in die Natur entlassen wurde, übernahm ein Jäger den Fuchs für eine kurze Untersuchung. Da laut Auskunft des Jägers keine Beeinträchtigung festgestellt werden konnte und es dem ungewöhnlichen Gast gut ging, durfte er wohlbehalten wieder in die Freiheit zurückkehren. Die Freiwillige Feuerwehr Sulz teilte den erfolgreichen Ausgang des Einsatzes anschließend via Facebook mit der Öffentlichkeit.

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