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Sommerboom in Niederösterreich: So viele Urlauber wie lange nicht

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Eine Burgruine liegt von Wäldern umgeben an einem See in Niederösterreich.
© Land Niederösterreich
Die jüngsten Nächtigungszahlen zeigen einen deutlichen Trend hin zum Sommerurlaub in Niederösterreich.
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Niederösterreichs Tourismuswirtschaft ist gut in die Sommerferien 2026 gestartet. Wie die Statistik Austria meldet, haben die niederösterreichischen Beherbergungsbetriebe im ersten Urlaubsmonat Juli im Vergleich zum Jahr davor einen Nächtigungsgewinn um 2,3 Prozent auf 829.700 Übernachtungen erzielt. Bei den Ankünften verbuchten die Unternehmen gegenüber dem Vorjahresmonat sogar einen Zuwachs um 8,8 Prozent auf 348.800.

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Diese Zahlen stammen vom NÖ Wirtschaftspressedienst auf Basis der aktuellen Beherbergungsstatistik der Statistik Austria. Erfasst wurden die Buchungszahlen nach Hotels, Pensionen, gewerblichen Zimmervermietern und Privatquartieren.

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