oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Oft betroffen

"Stopp Gewalt": Neue Hilfe für Frauen ab 60 in NÖ

OR
von
Gewalt gegen ältere Frauen.
© Getty Images
Das Land Niederösterreich erweitert auf der Plattform "stopp-gewalt.at" die Hilfsangebote für Gewaltopfer. Ein besonderer Fokus liegt auf Frauen über 60 Jahren.
OE24 auf Google bevorzugen

Obwohl Frauen über 60 laut Studien häufig von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen sie vergleichsweise selten Hilfe in Anspruch.

Auch interessant

Post SV vor Aus: 5.000 Sportler bangen um Zukunft

Christian W. Mucha: Juwelenraub im MAK - Fahndung nach Tätern

Ninja-Deal: 2-in-1-Kaffeemaschine jetzt 36% günstiger

Ein neuer Informationsbereich klärt nun über Warnsignale sowie Beratungsangebote auf, da gerade ältere Betroffene oft auf ein aufmerksames Umfeld angewiesen sind.

Informationsangebot für Minderjährige ausgebaut

Zudem wurden die Informationen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexueller Gewalt im Alltag und Internet ausgebaut, unter anderem durch Hinweise auf eine Initiative gegen K.o.-Tropfen. Ein weiteres neues Angebot richtet sich gezielt an Männer: Ein Plakat mit Notfallnummern soll an Orten wie Männer-WCs oder Bushaltestellen platziert werden. Es soll Männer in belastenden Lebenssituationen ermutigen, frühzeitig Hilfe zu suchen, und sie zugleich aufrufen, aktiv gegen Sexismus und Gewalt an Frauen einzutreten.

Die aktuellen Neuerungen gehen auf den Runden Tisch gegen Gewalt zurück. Frauenlandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) betont in diesem Zusammenhang die entscheidende Rolle der Mitmenschen: "Weder Politik noch Polizei können Gewalt allein verhindern. Wir brauchen eine Gesellschaft, die hinsieht und handelt. Zivilcourage beginnt oft mit dem Erkennen von Warnsignalen und dem Wissen, an wen man sich wenden kann."

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Auf Rolltreppe zugeschlagen: U-Bahn-Diebe gesucht

Zwei Tote, zahlreiche Verschüttete

Neuer Subaru Impreza setzt auf Dynamik

"Stopp Gewalt": Neue Hilfe für Frauen ab 60 in NÖ

Asyl-Stopp in NÖ: FPÖ schließt Unterkunft

Bussard-Wunder in NÖ: Geschwister vereint

Kaiserschmarrn, Apfelstrudel, Sachertorte? Das ist Österreichs liebste Mehlspeise

Teurer Rauswurf: Staat zahlt Ex-PH-Rektor

Fotofestival Baden: Kultur-Hit drei Jahre gerettet

Landertinger holt ersten Podestplatz