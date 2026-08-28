Fotofestival Baden: Kultur-Hit drei Jahre gerettet

Das Fotofestival "La Gacilly" in Baden ist nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss für drei weitere Jahre laut "Kurier" gesichert.

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Die Badener Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) bestätigte, dass das Event jährlich mit 194.000 Euro sowie durch Arbeitsstunden der Gemeinde beim Aufbau unterstützt wird.

Aufgrund allgemeiner Sparmaßnahmen fällt die finanzielle Förderung jedoch etwas geringer aus als bisher.

Auch vorangegangene Diskussionen um den Denkmalschutz, da viele Bilder an historischen Gebäuden hängen, wurden gelöst: Der Großteil der Hängungen bleibt wegen der Routenführung bestehen, wo möglich wird jedoch nach Ersatzflächen gesucht. Konkrete Umsatzzahlen durch das Event lassen sich laut Jeitler-Cincelli zwar nicht nennen, das Festival wirke sich aber "sehr positiv auf das Image sowie auf Gastronomie, Hotellerie und die gesamte Innenstadt aus".

Neuen Partner gewonnen

Festivaldirektor Lois Lammerhuber zeigte sich ebenfalls hoch erfreut über die Fortsetzung und bezeichnete den einstimmigen Beschluss als klares "Commitment zur Kultur". Neben der städtischen Förderung erhält das Event rund 80.000 Euro jährlich vom Land. Für die kommenden drei Jahre konnte zudem die Österreichische Nationalbibliothek als neuer Partner gewonnen werden. Für das zehnjährige Jubiläum im nächsten Jahr kündigte Lammerhuber bereits den inhaltlichen Schwerpunkt an: Das Festival wird sich dem Motto "200 Jahre Fotografie" widmen.