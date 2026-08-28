oe24
TV
E-Paper
Immo
Österreich

Verlängert

Fotofestival Baden: Kultur-Hit drei Jahre gerettet

OR
von
Das Festival findet für weitere drei Jahre statt.
© Facebook - Festival La Gacilly-Baden Photo
Das Fotofestival "La Gacilly" in Baden ist nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss für drei weitere Jahre laut "Kurier" gesichert.
OE24 auf Google bevorzugen

Die Badener Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) bestätigte, dass das Event jährlich mit 194.000 Euro sowie durch Arbeitsstunden der Gemeinde beim Aufbau unterstützt wird.

Auch interessant

Free Climber checkt während Rettungseinsatz sein Handy

Die besten Inseln in Europa für Aktivurlaub im Herbst

Andreas Gabalier stürmt mit "Handwerk" die Charts

Aufgrund allgemeiner Sparmaßnahmen fällt die finanzielle Förderung jedoch etwas geringer aus als bisher.

Auch vorangegangene Diskussionen um den Denkmalschutz, da viele Bilder an historischen Gebäuden hängen, wurden gelöst: Der Großteil der Hängungen bleibt wegen der Routenführung bestehen, wo möglich wird jedoch nach Ersatzflächen gesucht. Konkrete Umsatzzahlen durch das Event lassen sich laut Jeitler-Cincelli zwar nicht nennen, das Festival wirke sich aber "sehr positiv auf das Image sowie auf Gastronomie, Hotellerie und die gesamte Innenstadt aus".

Neuen Partner gewonnen

Festivaldirektor Lois Lammerhuber zeigte sich ebenfalls hoch erfreut über die Fortsetzung und bezeichnete den einstimmigen Beschluss als klares "Commitment zur Kultur". Neben der städtischen Förderung erhält das Event rund 80.000 Euro jährlich vom Land. Für die kommenden drei Jahre konnte zudem die Österreichische Nationalbibliothek als neuer Partner gewonnen werden. Für das zehnjährige Jubiläum im nächsten Jahr kündigte Lammerhuber bereits den inhaltlichen Schwerpunkt an: Das Festival wird sich dem Motto "200 Jahre Fotografie" widmen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Fotofestival Baden: Kultur-Hit drei Jahre gerettet

Frühstücks-Talk: Schmucktrends für die Ballsaison

"Stopp Gewalt": Neue Hilfe für Frauen ab 60 in NÖ

Teurer Rauswurf: Staat zahlt Ex-PH-Rektor

Drosten: Erst DANN ist die Pandemie vorbei

Terror in Nigeria: Mindestens 30 Tote

Asyl-Stopp in NÖ: FPÖ schließt Unterkunft

Bussard-Wunder in NÖ: Geschwister vereint

Nach Schweiz: Jetzt Debatte um Asyl-Stopp

Richard Lugner: "Es wird schon langsam besser"