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S1-Sperre Korneuburg: Stau-Chaos am Wochenende

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Stau-Gefahr.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Wegen Instandsetzungsarbeiten wird die Wiener Außenring Schnellstraße (S1) beim Knoten Korneuburg in den kommenden Monaten zweimal an Wochenenden gesperrt.
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Von 25. bis 28. September ist die Fahrtrichtung Vösendorf (Bezirk Mödling) betroffen, von 16. bis 19. Oktober ist es die Richtung Korneuburg, teilte die Bonaventura Infrastruktur GmbH am Donnerstag in einer Aussendung mit.

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Die Sperren beginnen jeweils am Freitag um 19.00 Uhr und enden am Montag um 4.00 Uhr.

Notwendige Betoninstandsetzungsarbeiten

Generell starten die Arbeiten am kommenden Montag, bis 19. Oktober sollen mehrere Bauphasen durchgeführt werden. "Grund dafür sind notwendige Betoninstandsetzungsarbeiten an Wannenbauwerken zur Beseitigung von Frost-Tausalz-Schäden", ließ die Bonaventura Infrastruktur GmbH wissen. Um Verkehrseinschränkungen möglichst gering zu halten, bleibt bis auf die Wochenendsperren mindestens ein Fahrstreifen je Richtung offen.

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