Ferienausklang: 365 Ausflüge mit NÖ-CARD

Die Niederösterreich-CARD bietet mit rund 365 Ausflugszielen vielfältige Erlebnisse für den Spätsommer und Herbst, unabhängig von Wetter und Alter.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) betont: "Die kommenden Herbstwochen sind eine gute Gelegenheit, unsere Heimat noch besser kennenzulernen. 239.000 ausgegebene Karten zeigen, wie groß die Freude daran ist, Niederösterreich zu erleben."

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, empfiehlt die Karte auch für Kurzurlaube: "Sie rechnet sich schon nach wenigen Eintritten. Da die Saison bis Ende März 2027 dauert, gibt es genug Gelegenheiten für unvergessliche Ausflüge!" Klemens Wögerer, Geschäftsführer der Niederösterreich-CARD, ergänzt: "Mit der Niederösterreich-CARD wird 'Langeweile' zu einem Fremdwort. Viele Ausflugsziele sind auch öffentlich erreichbar!"

Umfangreiches Angebot

Das Angebot umfasst actionreiche Sommerrodelbahnen wie den Eibl Jet und Mountainbike-Trails in den Bikeparks. Wer kühle Bergluft sucht, nutzt inkludierte Bergfahrten bei den Annaberger Liften oder der Gemeindealpe Mitterbach, wo zudem Ziplines und Mountaincarts warten. An heißen Tagen locken zahlreiche Freibäder und Badeseen, während bei Schlechtwetter Thermen wie die Römertherme Baden sowie diverse Indoor-Attraktionen – darunter Kletter-, Boulder- und Trampolinhallen – abwechslungsreiche Abenteuer für die ganze Familie garantieren.