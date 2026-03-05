Zwei Mädchen tot in Koffern entdeckt

Die beiden Schwestern waren erst 8 bis 14 Jahre alt.

Ein grausamer Fund erschüttert derzeit die Stadt Cleveland im US-Bundesstaat Ohio. In einem Wohngebiet entdeckte ein Spaziergänger die Leichen zweier Mädchen – versteckt in Koffern und in flachen Gräbern vergraben.

Der Fund wurde am Montagabend gemacht, als ein Mann mit seinem Hund Gassi ging und dabei einen verdächtigen Koffer, der teilweise in der Erde verborgen lag, entdeckte. Als die Polizei eintraf, bestätigte sich der schreckliche Verdacht: In dem Koffer befand sich die Leiche eines jungen Mädchens. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Geländes entdeckten die Ermittler wenig später ein zweites flaches Grab – ebenfalls mit einem Koffer, in dem sich die Leiche eines weiteren Mädchens befand.

Keine Vermisstenfälle

Nach Angaben der Behörden handelt es sich bei den Opfern um zwei Kinder im Alter von etwa acht bis vierzehn Jahren. DNA-Untersuchungen ergaben, dass die Mädchen Halbgeschwister waren. Ihre Identität ist jedoch bislang noch nicht eindeutig bestätigt worden. Auffällig ist zudem, dass derzeit keine Vermisstenmeldung aus Cleveland zu den beiden Kindern passt.

Die Koffer lagen auf einem Feld in der Nähe einer Schule in einem ansonsten ruhigen Wohnviertel. Wie lange sich die Leichen dort bereits befanden, ist noch unklar. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass sie schon länger dort lagen und nicht erst kurz zuvor abgelegt wurden. Auch zur Todesursache konnten die Ermittler bislang keine gesicherten Angaben machen. Unterdessen soll es in der Nähe des Tatorts eine Hausdurchsuchung gegeben haben. Ein Verdächtiger wurde zur Befragung mitgenommen, allerdings nicht festgenommen.