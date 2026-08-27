Sparkasse Oberösterreich verdoppelt Gewinn

Die Sparkasse Oberösterreich blickt auf ein überaus erfolgreiches erstes Halbjahr 2026 zurück und verzeichnet massive Zuwächse beim Gewinn.

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Die Sparkasse Oberösterreich kann für das erste Halbjahr des laufenden Jahres mit hervorragenden Wirtschaftskennzahlen aufzeigen. Das Ergebnis vor Steuern verdoppelte sich im Vergleich zum Vorjahreszeitraum von 2025 sensationell auf stolze 100,9 Millionen Euro. Damit setzt sich die dynamische Entwicklung der oö. Landesbank nahtlos fort.

Generaldirektorin Stefanie Christina Huber zeigt sich mit der Entwicklung äußerst zufrieden. Die "gute Performance von 2025" setze sich damit nahtlos fort, meinte die Bankchefin in einer aktuellen Aussendung am Donnerstag. Auch das gesamte Betriebsergebnis kletterte kräftig nach oben und erreichte im Vergleich zum Juni des Vorjahres ein Plus von 20,8 Prozent, was einem absoluten Wert von 105,7 Millionen Euro entspricht.

Firmenkunden investieren kräftig trotz Konjunkturlage

Ein wesentlicher Motor für das hervorragende Halbjahresergebnis ist die ungebrochene Nachfrage im Kreditgeschäft, insbesondere bei den oberösterreichischen Unternehmen. Seit Jahresbeginn verzeichnete das Institut bei den Investitionskrediten für Firmenkunden ein deutliches Plus. Diese stiegen um 2,2 Prozent an und erreichten das beachtliche Volumen von 4,35 Milliarden Euro. Auch private Immobilienprojekte stützen das Wachstum nachhaltig.

Das Wohnbaukreditvolumen legte im ersten Halbjahr zu: Wohnbaukredite: Ein Anstieg um 0,8 Prozent seit dem Jahreswechsel. Gesamtvolumen: Das Wohnbaukreditvolumen beläuft sich aktuell auf 2,64 Milliarden Euro. Finanzierungstrend: Trotz anspruchsvoller Rahmenbedingungen bleibt die Nachfrage nach Wohnraumfinanzierungen in der Region stabil.

Flucht vom Sparbuch in Wertpapiere

Eine deutliche Trendwende zeigt sich hingegen beim klassischen Sparverhalten der Österreicherinnen und Österreicher. Die traditionellen Spareinlagen erlebten einen deutlichen Rückgang und sanken seit Dezember 2025 um 9,8 Prozent auf nunmehr 6,1 Milliarden Euro. Dies bedeutet jedoch keineswegs, dass die Kunden der Sparkasse Oberösterreich weniger Vermögen besitzen.

Generaldirektorin Stefanie Christina Huber © Sparkasse OÖ

Im Gegenteil: Die insgesamt betreuten Kundengelder legten im gleichen Zeitraum um 1,5 Prozent auf den historischen Höchstwert von 20,35 Milliarden Euro zu. Viele Kundinnen und Kunden nutzen derzeit gezielt die Gelegenheit, um ihre klassischen Einlagen in Wertpapiere und andere rentablere Anlageformen umzuschichten. Die Sparkasse Oberösterreich fungiert hierbei als starker Partner bei der Vermögensberatung.

Stabile Bilanz und wichtige Hilfe für die Landwirtschaft

Neben den glänzenden Finanzzahlen beweist das Institut auch gesellschaftliche Verantwortung in der Region. Die Sparkasse bietet den von der extremen Trockenheit betroffenen heimischen Landwirten rasche und unbürokratische Hilfe an. Für nachweisbare Mehraufwendungen durch Dürreschäden wird eine spezielle Sollzinsrückvergütung zur Verfügung gestellt. Diese finanzielle Entlastung ist für einen Mehraufwand von bis zu 20.000 Euro möglich.