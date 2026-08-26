US-Behörde erteilt Krebs-Medikament die Zulassung

Die US-Arzneimittelbehörde FDA hat ein vielversprechendes Medikament zur Behandlung von Bauchspeicheldrüsenkrebs zugelassen.

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Die Zulassung gebe Patienten, die an dieser "außergewöhnlich schwer zu behandelnden" Form von Krebs litten, eine neue Option, teilte die FDA am Mittwoch mit. Das unter dem Markennamen Rasonque vom Startup Revolution Medicines entwickelte Medikament hatte in einer klinischen Studie gezeigt, dass es die Überlebenszeit bestimmter Patienten verdoppeln kann.

Das als Tablette verabreichte Mittel verspricht zwar keine Heilung. Dennoch hat es unter Medizinern und Patientenfürsprechern Begeisterung ausgelöst, da es an einer bestimmten Form des Bauchspeicheldrüsenkrebses Erkrankten potenziell mehrere Monate zusätzliche Lebenszeit ermöglicht. Die Patienten müssen laut FDA bestimmte Kriterien erfüllen, wie etwa, dass sie schon vorher eine andere Behandlung bekommen haben.

Nutzt neues Molekül

Das Medikament nutzt ein Daraxonrasib genanntes neues Molekül, das sich in klinischen Versuchen als effektiver als eine klassische Chemotherapie erwiesen hat. Die Hälfte der Patienten, die das Mittel eingenommen hatte, überlebte für mehr als 13 Monate - und damit doppelt so lange wie die mit Chemotherapie behandelten Patienten.

Die Ergebnisse stellen den ersten bedeutenden Fortschritt in der Behandlung von Bauspeicheldrüsenkrebs seit Jahrzehnten dar. Sie wecken zudem Hoffnungen für die Behandlung anderer Patienten, da das Molekül auf ein Protein zielt, das in verschiedenen Krebserkrankungen eine Rolle spielt und das bis vor kurzem noch als unangreifbar galt.