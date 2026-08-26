oe24
TV
E-Paper
Immo
Business

Therapiemöglichkeit

Roche erhält US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests

Gebäude mit Roche-Logo und dem Schriftzug "Investigamos más" an der Fassade.
© Cristina Arias
Der Pharmakonzern Roche hat in den USA eine Zulassung für den erweiterten Einsatz von zwei Krebstests erhalten.
OE24 auf Google bevorzugen

Die US-Gesundheitsbehörde FDA erlaubt die Tests Pathway HER2 und Ventana HER2 Dual ISH künftig auch zur Untersuchung bestimmter fortgeschrittener Krebsarten des oberen Verdauungstrakts, wie das schweizerische Unternehmen am Mittwochabend mitteilte.

Auch interessant

Salesforce hebt Jahresziele dank KI-Boom an

VW-Chef will ein Viertel der Manager rauswerfen

In diesem Ranking gehört AUA zur europäischen Spitze

Laut Roche gab es bisher keinen von der FDA zugelassenen Test zur Bestimmung des HER2-Status bei Speiseröhrenkrebs. Die beiden Tests werden bereits bei anderen Krebsarten eingesetzt.

Begleitdiagnostik für Krebsmittel Ziihera

Mit den Tests lässt sich demnach feststellen, ob Tumoren das Protein HER2 in erhöhter Menge aufweisen beziehungsweise zusätzliche Kopien des entsprechenden Gens besitzen. Dies betrifft bestimmte Formen von Magen-, Speiseröhren- und Krebs am Übergang zwischen Speiseröhre und Magen. Das Ergebnis kann darüber entscheiden, ob Patienten für eine gezielt gegen HER2 gerichtete Therapie infrage kommen, wie aus der Mitteilung hervorgeht.

Konkret können Ärzte damit Patienten identifizieren, die mit Ziihera von Jazz Pharmaceuticals behandelt werden könnten. In den USA sind mittlerweile zwei Therapieschemata mit Ziihera für die Erstbehandlung von Erwachsenen mit nicht operierbarem, lokal fortgeschrittenem oder metastasiertem HER2-positivem gastroösophagealem Adenokarzinom zugelassen.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

Roche erhält US-Zulassung für erweiterten Einsatz von HER2-Krebstests

Furcht vor Ausbreitung der Schuldenkrise treibt Risikoprämien

6 Geschlechter zur Auswahl: FPÖ tobt wegen "Gender-Irrsinn" an Volksschule

VW-Chef will ein Viertel der Manager rauswerfen

US-Behörde erteilt Krebs-Medikament die Zulassung

Nvidia übertrifft mit Umsatzprognose Erwartungen

Harrison Fords Brusthaare für Klimaschutz entfernt

Rekordzeit: Felix Auböck rast ins Finale

Trump: Bitcoin und Ether sollen "das Herzstück der Reserve sein"

Salesforce hebt Jahresziele dank KI-Boom an