In diesem Ranking gehört AUA zur europäischen Spitze

Laut einem neuen Ranking gehört die AUA 2026 zu jenen europäischen Fluglinien, die am meisten Ertrag aus ihren Spitzensitzen gezogen hat.

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In diesem Ranking gehört die AUA zu der europäischen Spitze! Sie landet laut der Analyse von "Air Advisor" auf dem dritten Platz der teuersten Airlines Europas. Das wurde anhand des RASK-Werts, Revenue per Available Seat Kilometer, der Umsatz pro verfügbarem Sitzplatzkilometer, ermittelt. Die AUA hat einen Wert von 8,50 Cent. Dabei werden neben den Flugtickets auch Zusatzerlöse, etwa aus Gepäck- oder Sitzplatzgebühren, berücksichtigt. Vor der AUA liegen nur Widerøe und British Airways.

Die AUA liegt gleichauf mit Air France und liegt vor Lufthansa, KLM oder Swiss (RASK 8,30 Cent). Somit gehört die rot-weiß-rote Fluglinie zu den teuersten in Europa. In der Kategorie der großen nationalen Fluggesellschaften führt die AUA das Ranking vor Aegean Airlines und Swiss an.

Viele Geschäftsleute reisen mit der AUA

Ein hoher RASK-Wert bedeutet nicht sofort, dass jede Buchung bei der AUA teurer als bei ihrer Konkurrenz ist. Die Kennzahl berücksichtigt den kompletten Passagierumsatz und setzt ihn im Verhältnis zu den angebotenen Sitzplatzkilometern. Zudem spielen etwa Business-Class-Anteil, Streckenstruktur, Auslastung oder Umsteigeverkehr eine wichtige Rolle in der Berechnung.

Die zehn teuersten Fluglinien laut "Air Advisor":

Widerøe British Airways Air France Austrian Airlines Lufthansa Aegean Airlines KLM ITA Airways Swiss Aer Lingus

Besonders die rot-weiß-rote Fluglinie profitiert als Netzwerk-Airline von dem Hub-Modell in Wien. Zusätzlich reisen mit der AUA vergleichsweise viele Geschäftsleute, wodurch der Umsatz weiter steigt.

Im Ranking tauchen auch klassische Billig-Flieger auf. Sie weisen einen deutlich niedrigeren RASK-Wert auf. Wizz Air erreicht lediglich 4,33 Eurocent, easyJet 5,21 Eurocent und Ryanair 5,56 Eurocent.