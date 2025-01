45-Jähriger starb nach Unfall auf A1 im Spital

Wiener war beim Verladen seines Wagens zum Abschleppen von Lkw erfasst worden

Neumarkt an der Ybbs/Wien. Im Landesklinikum Amstetten ist ein 45-Jähriger Wiener gestorben, der am Dienstagabend beim Abschleppen seines Wagens auf der Westautobahn (A1) bei Neumarkt an der Ybbs (Bezirk Melk) von einem Sattelkraftfahrzeug erfasst worden war. Er erlag am folgenden Tag seinen schweren Verletzungen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich mit.

Der Mann soll beim Verladen des Autos neben dem Abschleppwagen und zum Teil auf der Fahrbahn gestanden sein. Dabei wurde er von einem Lkw niedergestoßen. Der 45-Jährige hatte nach einer Panne auf der Richtungsfahrbahn Wien seinen Pkw auf dem Pannenstreifen abgestellt und seinen 49-jährigen Cousin aus Wien um Hilfe beim Abschleppen gebeten. Beim Verladen trugen die Männer keine Warnwesten, hieß es vonseiten der Polizei.