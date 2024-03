Swarovski überrascht mit neuem Look bei Let‘s Dance

In Woche 2 bei Let‘s Dance sollte eigentlich alle Aufmerksamkeit auf die Profi- wie auch Promitänzer & Tänzerinnen gerichtet sein, doch Moderatorin Victoria Swarovski machte diesem Unterfangen kurz einen Strich durch die Rechnung.

Musste die 30-jährige Moderatorin in der Vergangenheit immer wieder Kritik wegen ihrer ausgefallenen Outfits über sich ergehen lassen, so bewegt sich Swarovski am heutigen Freitag scheinbar wieder auf dünnem Eis. Viele konnten ihren Augen nicht trauen, denn zum 90er-Special des Erfolgsformats überraschte sie mit völlig neuem Look.

Swarovski in "Liquid Silver2

Stolz postete Swarovski auch kurz nach Start der Show auf ihrem Instagram-Kanal ihren neuen Look mit dem verheißungsvollen Titel: "Shimmering in Liquid Silver - A throwback to the 90s for todays Let‘s Dance Show".

Fans sind außer sich

Bei den Fans stößt die 90er-Hommage jedenfalls auf wenig Gegenliebe. Sie hoffen, dass es sich bei Swarovskis Haar-Fauxpas lediglich um eine Perücke handelt.