Böhmermann schießt in TV-Show mit Gewehr

In seiner TV-Show "ZDF Magazin Royal" hantierte Jan Böhmermann mit einem Gewehr und drückte mehrmals ab. Jetzt ermittelt die Polizei gegen ihn

Diesmal hat es Comedian Jan Böhmermann auf den "Jagd-Adel" wie Alexander Prinz zu Schaumburg-Lippe oder Prinz Harry abgesehen. In seiner ZDF-Show verkleidete er sich als Jäger - inklusive Gewehr! "Halali, Halalo! Und ja, ich bin Jäger. Aus Liebe zur Natur“, tönte er ironisch und führt weiter aus: „Ich erschieße Tiere, weil es den Tieren hilft und weil ich den Wald schützen möchte." So weit, so gut. Doch als Böhmermann bei seinem Luftdruckgewehr im Laufe der Sendung mehrmals den Abzug zieht, hört sich für die Kölner Polizei der Spaß auf.

"Das für Straftaten nach dem Waffengesetz zuständige KK 15 hat die Ermittlungen in diesem Fall aufgenommen. Für die Verwendung von Waffen während Filmaufnahmen gelten besondere Bestimmungen", erklärt die Kölner Polizeisprecherin gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Es wird geprüft, um was für eine Waffe es sich gehandelt hat und ob durch die Verwendung der Waffe ein Verstoß gegen das Waffengesetz oder andere Vorschriften vorgelegen hat", so Schott weiter.

Bei einem Verstoß gegen das Waffengesetz würden Böhmermann entweder eine Geldstrafe oder eine Haftstrafe bis zu drei Jahren drohen. Ob Böhmermann eine Genehmigung zum Führen des Gewehrs besitzt bzw. was er tatsächlich für eine Waffe abgefeuert hat und wie die Sicherheitsmaßnahmen beim Dreh waren, wird jetzt ermittelt.