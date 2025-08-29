Süße Baby-News: ÖSV-Weltmeisterin wird erstmals Mama

Die frühere Skirennläuferin Stephanie Venier hat freudige Nachrichten zu verkünden.

Die erst vor Kurzem zurückgetretene Super-G-Weltmeisterin von Saalbach erwartet gemeinsam mit ihrem Partner Christian Walder ihr erstes Kind. „Wir freuen uns total. Es war schon während meiner Karriere unser großer Wunsch – umso schöner, dass es jetzt geklappt hat“, sagte die 31-Jährige in der Kleinen Zeitung.

Venier betonte zugleich, dass ihr Rücktritt nichts mit der Schwangerschaft zu tun hatte. „Ich bin nicht zurückgetreten, weil ich schwanger bin“, stellte sie klar. Vielmehr genieße sie aktuell die Zeit in der Natur, fühle sich rundum wohl und habe bislang kaum typische Schwangerschaftsbeschwerden. „Ich habe bisher auch keine Essengelüste, gehe quasi von einem Extrem ins andere“, so Venier. Bewunderung zollt sie ihrer ehemaligen Teamkollegin Tamara Tippler, die Beruf und Familie erfolgreich vereint.

Noch bevor das Baby zur Welt kommt, steht für Venier und Walder ein weiterer großer Moment an: Im September geben sich die beiden das Ja-Wort. Der romantische Heiratsantrag erfolgte bereits im Jänner, kurz vor der Heim-WM in Saalbach – „ganz romantisch in den eigenen vier Wänden“, wie Venier verriet.